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Canoagem: Volta à Ilha de Vitória já está com inscrições abertas

A maior competição de canoagem do Espírito Santo ocorre no dia 11 de junho e promete fortes emoções e um visual incrível

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 18:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2022 às 18:50
Volta à Ilha de Vitória já está com inscrições abertas
Volta à Ilha de Vitória já está com inscrições abertas Crédito: Volta à Ilha de Vitória/DIvulgação
Estão abertas as inscrições para a Volta à Ilha de Vitória. A maior competição de canoagem do Espírito Santo ocorre no dia 11 de junho e promete fortes emoções e um visual incrível nos 30 km de remada que unem esporte e turismo em um só cenário. A prova vai para sua sétima edição e faz parte do calendário oficial de aniversário da Capital Capixaba desde 2017.
As categorias em disputa são: Junior sub-19, Elite, Master 40+ e Super Master 50+. As modalidades são canoa havaiana, remo olímpico, standup paddle, sirfski. A largada e a chegada serão realizadas no Espaço Baleia Jubarte, e a competição contará com todas as medidas sanitárias para a prevenção da Covid-19 .

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Para o organizador do evento Carlo Castiglioni, a prova é mais do que uma competição é uma celebração ao esporte e a cidade. “Ano passado já fizemos história como uma das maiores largadas náuticas da América Latina, afinal, foram 144 embarcações em todas as modalidades. A Volta à Ilha é feita por pessoas que amam o mar.”
“Amor ao mar” é o tema desse ano da competição que acontece as vésperas do Dia dos Namorados. Para Carlo, a disputa é para quem quer deixar um legado. “Temos preocupações ecológicas e ambientais, recolhemos poluentes da natureza durante toda a volta, e celebramos também os encantos da nossa capital. A Volta à Ilha é para os amantes do mar que querem deixar um legado para a cidade e para o nosso esporte.”

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