Hike and Fly: grupo inicia o desafio de atravessar o ES em voos e caminhadas

Lucas Porto, do Espírito Santo, e os irmãos, John e Christian Boetcher, de Monte Verde–MG vão encarar o desafio Crédito: Arquivo Pessoal

Três pilotos e atletas aceitaram realizar um desafio inusitado: atravessar o Espírito Santo no Hike and Fly, ou seja por meio de voos de parapente e caminhadas com objetivo de alcançar os cumes de montanhas. O capixaba Lucas Porto e os irmãos mineiros John e Christian Boetcher já embaraçam nessa aventura, que teve início no domingo (06).

O Hike and Fly é um esporte que vem crescendo mundialmente e já deu seus primeiros passos no Espírito Santo, que que inclusive já sediou um campeonato da modalidade em novembro do ano passado. O desafio que se propõe a atravessar o Estado é também mais uma ação para divulgar o esporte em terras capixabas.

No domingo (06), Lucas Porto e os irmãos Boetcher se dirigiram para Nanuque, município mineiro que faz divisa com Mucuruci-ES e de lá iniciaram a expedição, que vai terminar em Apiacá. Confira abaixo a rota que será seguida pelos atletas.

Um desafio desse porte só se torna possível graças à riqueza geográfica do Espírito Santo, que apresenta vários pontos para a prática de voo livre e ao mesmo tempo áreas de elevação propícias a desafios como este, caso do Pico do Forno Grande, com 2.070m de altitude e dos Cinco Pontões, com 1.260m de altitude.

“Essa diversidade de possibilidades que o Espírito Santo oferece foi o fator que motivou essa aventura, que vai terminar em um feito inédito”, revelou a atleta Micheli Sossai, que irá acompanhá-los por terra para qualquer emergência. Ela também vai garantir que o desafio seja cumprido à risca. “Eles não usarão o carro para se locomover, o objetivo é fazer os percursos andando ou voando”, afirmou.

A expedição já começou, mas ainda não tem data para terminar já que depende muito das condições climáticas propícias para os voos. Já existem rotas traçadas, mas os atletas só vão saber qual escolher com o decorrer dos dias e a observação das previsões.

ROTA QUE OS ATLETAS VÃO UTILIZAR PARA ATRAVESSAR O ES NO HIKE AND FLY

Rota para atravessar o ES no Hike and Fly Crédito: Arquivo Pessoal

O QUE É O HIKE AND FLY?

O Hike and Fly é uma modalidade esportiva que une duas modalidades de montanhismo: o hike, que consiste em caminhar para atacar o cume, e o parapente, que é usado para voar após a conquista do cume de qualquer montanha Crédito: Divulgação

O Hike and Fly é um esporte que une duas modalidades de montanhismo: o hike, que consiste em caminhar para atacar o cume, e o parapente, que é usado para voar após a conquista do cume de qualquer montanha pelo percurso. Apesar de ter se desenvolvido recentemente como modalidade desportiva, sua essência resgata o surgimento e a criação do parapente.