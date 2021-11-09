Laécio Nunes é homenageado pelo presidente Joe Biden e entra para o Hall da Fama

Laécio Nunes, lutador de kickboxing Crédito: Acervo Pessoal

Referência no kickboxing nacional, pentacampeão mundial em quatro categorias diferentes, e agora Hall da Fama das Artes Marciais no Estados Unidos. Este é o mestre capixaba Laecio Nunes, homenageado pelo presidente americano Joe Biden com a comenda Lifetime Achievement Award (prêmio pelo conjunto de sua obra, na tradução livre) graças aos serviços prestados às artes marciais.

Normalmente essa premiação é concedida apenas aos cidadãos americanos que se destacam com feitos importantes, mas a concessão para Laécio Nunes surgiu da indicação de William Louis Wallace, mais conhecido como Bill “Superfoot” Wallace, o pai do kickboxing americano. Ele que chancelou junto ao governo toda a trajetória de sucesso do lutador capixaba.

“Eu estou muito feliz em receber essa honraria. É uma comenda dedicadas aos americanos ou pessoas que fizeram algo importante pelo país. E eu entrei para esse seleto grupo. Estou honrado em representar o kickboxing e o Espírito Santo com essa premiação”, declarou Laécio.

A cerimônia oficial de entrega do prêmio acontecerá no Palácio Anchieta, em Vitória, na sexta-feira (26), às 15h, e contará com as presenças do governador Renato Casagrande e do Grão Mestre Carlos Silva, atual presidente da Confederação Brasileira de Kickboxing Tradicional (CBKT) e da International Sport Kickboxing Association (ISKA), que representará a Casa Branca nesta solenidade.

Laecio Nunes vai receber uma carta de apreciação e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no kickboxing, acompanhado de um diploma e um broche que fazem parte do prêmio Lifetime Achievement Award. Além de ser eternizado na Calçada da fama das Artes Marciais nos Estados Unidos, entrando para o Hall da Fama da modalidade no país.

Certificado da premiação Lifetime Achievement Award Crédito: Acervo Pessoal

TRAJETÓRIA

Laécio nasceu em Itanhém, na Bahia, mas chegou ao Espírito Santo em 1985. Hoje aos 51 anos e com título de cidadão espírito-santense, se considera capixaba e não deixa de falar com amor da terra que o acolheu. "Me considero capixaba, tudo de bom na minha vida aconteceu aqui". Foi representando o Estado que ele levou e ainda leva seu kickboxing para o mundo. Confira os feitos de Laécio Nunes.