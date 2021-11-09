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Kickboxing

Laécio Nunes é homenageado pelo presidente Joe Biden e entra para o Hall da Fama

Veterano lutador capixaba vai receber a comenda Lifetime Achievement Award por seus serviços prestados às artes marciais. Cerimônia oficial será realizada no dia 26, no Palácio Anchieta

Públicado em 

09 nov 2021 às 18:57
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Laécio Nunes recebe homenagem do governo americano e entrará para o Hall da Fama das Artes Marciais nos EUA
Laécio Nunes, lutador de kickboxing Crédito: Acervo Pessoal
Referência no kickboxing nacional, pentacampeão mundial em quatro categorias diferentes, e agora Hall da Fama das Artes Marciais no Estados Unidos. Este é o mestre capixaba Laecio Nunes, homenageado pelo presidente americano Joe Biden com a comenda Lifetime Achievement Award (prêmio pelo conjunto de sua obra, na tradução livre) graças aos serviços prestados às artes marciais.
Normalmente essa premiação é concedida apenas aos cidadãos americanos que se destacam com feitos importantes, mas a concessão para Laécio Nunes surgiu da indicação de William Louis Wallace, mais conhecido como Bill “Superfoot” Wallace, o pai do kickboxing americano. Ele que chancelou junto ao governo toda a trajetória de sucesso do lutador capixaba.

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“Eu estou muito feliz em receber essa honraria. É uma comenda dedicadas aos americanos ou pessoas que fizeram algo importante pelo país. E eu entrei para esse seleto grupo. Estou honrado em representar o kickboxing e o Espírito Santo com essa premiação”, declarou Laécio.
A cerimônia oficial de entrega do prêmio acontecerá no Palácio Anchieta, em Vitória, na sexta-feira (26), às 15h, e contará com as presenças do governador Renato Casagrande e do Grão Mestre Carlos Silva, atual presidente da Confederação Brasileira de Kickboxing Tradicional (CBKT) e da International Sport Kickboxing Association (ISKA), que representará a Casa Branca nesta solenidade.
Laecio Nunes vai receber uma carta de apreciação e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no kickboxing, acompanhado de um diploma e um broche que fazem parte do prêmio Lifetime Achievement Award. Além de ser eternizado na Calçada da fama das Artes Marciais nos Estados Unidos, entrando para o Hall da Fama da modalidade no país. 
Certificado da premiação Lifetime Achievement Award
Certificado da premiação Lifetime Achievement Award Crédito: Acervo Pessoal

TRAJETÓRIA

Laécio nasceu em Itanhém, na Bahia, mas chegou ao Espírito Santo em 1985. Hoje aos 51 anos e com título de cidadão espírito-santense, se considera capixaba e não deixa de falar com amor da terra que o acolheu. "Me considero capixaba, tudo de bom na minha vida aconteceu aqui". Foi representando o Estado que ele levou e ainda leva seu kickboxing para o mundo. Confira os feitos de Laécio Nunes.
  • CONQUISTAS
  • 53 lutas e 53 vitórias 
  • Pentacampeão mundial em quatro categorias diferentes (feito inédito no Kickboxing mundial) 
  • Campeão intercontinental 
  • Campeão sul-americano 
  • Campeão brasileiro 
  • Campeão do Circuito Europeu 

  • CLASSIFICAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS 

  • Faixa Preta 5º Dan Wako Internacional 
  • Faixa Preta 8º Dan ISKA Internacional 
  • Faixa Preta 8º Dan IKTA Internacional 
  • Faixa Preta 8º Dan PKA Internacional (o único Faixa Preta 8º Dan no Brasil reconhecido e com diploma assinado pelo criador do Kickboxing GM Bill Wallace, o GM Don Willis e pelo presidente da PKA, GM Joe Corley) 

  • LAÉCIO NUNES É REPRESENTANTE DAS SEGUINTES ORGANIZAÇÕES 

  • Diretor no Brasil da Associação Internacional de Boxe Kick Tai (IKTA) 
  • Diretor no Brasil da Professional Karate Association (PKA) 
  • Diretor no Espírito Santo da International Sport Karate Association (ISKA)

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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