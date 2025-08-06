Home
Botafogo vence o Bragantino novamente e se classifica na Copa do Brasil





Estadão Conteúdo

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 21:53

Savarino marcou o gol da vitória do Botafogo sobre o Bragantino
Savarino marcou o gol da vitória do Botafogo sobre o Bragantino Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo visitou o Red Bull Bragantino, no estádio Cícero de Souza Marques, e carimbou a vaga na próxima fase. Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o time carioca bateu o adversário por 1 a 0, e se garantiu com tranquilidade nas quartas de final da Copa do Brasil.

Após um primeiro tempo apertado, onde chegou até a sofrer um gol de Praxedes, anulado por impedimento, Savarino fez o único gol da partida, aos 9 minutos da segunda etapa, e garantiu o time carioca nas quartas de final. 

No segundo tempo, o Glorioso administrou muito bem o jogo e ainda contou com duas expulsões do Bragantino, o que facilitou a missão da equipe comandada por Davide Ancelotti. O clube agora aguarda o sorteio do próximo confronto, o que vai acontecer na sede da CBF, no Rio de Janeiro, na próxima terça-feira (12).

