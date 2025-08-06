Adeus, Fla!

Atlético-MG vence o Flamengo nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

Galo perdeu no tempo regulamentar, mas viu seus jogadores serem decisivos na marca da cal e se classificou para as quartas de final

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 21:36

Everson defendeu a cobrança de Samuel Lino e bateu o pênalti que garantiu o Atlético-MG nas quartas de final da Copa do Brasil Crédito: André Fabiano/Código 19/Folhapress

O Atlético-MG está nas quartas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (6), o time de Belo Horizonte recebeu o Flamengo na Arena MRV, pelo segundo e decisivo jogo das oitavas de final, e na segunda parte da reedição da final da competição nacional da última temporada, se vingou, avançando nos pênaltis. No jogo de ida, no Maracanã, o time mineiro havia vencido por 1 a 0, perdeu nesta quarta pelo mesmo placar, mas fez 4 a 3 nas penalidades.

Nas cobranças, Arrascaeta abriu acertando para o Flamengo, Hulk empatou, Jorginho também acertou, Scarpa fez o dele, assim como Saúl, que viu Rossi pegar a batida de Júnior Alonso. Entretanto, a torcida do Atlético voltou a celebrar na batida seguinte, quando Everson defendeu a tentativa de Samuel Lino e Igor Gomes novamente deixou tudo igual. O cenário ficou ainda mais feliz para o time mineiro quando Wallace Yan isolou a quinta cobrança e Everson, como um herói, garantiu a vaga à próxima fase.

Com o resultado, o Atlético carimbou a vaga, e agora aguarda para conhecer seu próximo adversário. A CBF fará o sorteio das quartas de final na próxima terça-feira (12), a partir das 11h30, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Cada time que chegou às quartas de final já garantiu mais R$ 4,74 milhões. O objetivo agora é chegar às semifinais que vai garantir mais um prêmio R$ 9.922.500.

O Jogo

O terceiro encontro nos últimos 11 dias entre os rivais começou com muito estudo entre os adversários e sem nenhuma grande chance nos minutos iniciais. O cenário começou a mudar a partir dos 13, quando Pedro arriscou de fora da área e a bola passou rente à trave de Everson.

O Atlético respondeu aos 16, quando Hulk também tentou de longe e levou perigo à Rossi. Entretanto, o time mineiro passou a entregar a bola para o Flamengo, o que custou caro. Aos 20, Plata recebeu na entrada da área e tocou na medida para Everton Cebolinha, que deixou Natanael na saudade e mandou para o fundo do gol.

Após o gol, o time da casa passou a atacar mais, mas novamente sem objetividade. Nos minutos finais da primeira etapa, Cebolinha e Pedro tiveram a chance de ampliar para os cariocas, mas mandaram por cima do gol. No último lance, Scarpa arriscou de fora, e tirou tinta da trave.

Na volta para o segundo tempo, o Atlético passou a correr mais atrás do resultado e quase conseguiu empatar aos 10, quando Scarpa mandou novamente de fora da área e acertou o travessão. Aos 15, Arana chutou de dentro da área, Rossi pegou e Rony tocou para Hulk, que tentou de letra, e parou novamente no goleiro do Flamengo.

Aos 27, em novo rebote de Rossi após chute de Cuello, Hulk desperdiçou mais uma chance ao mandar para fora. A primeira boa chance dos cariocas surgiu aos 36, quando Saúl cruzou, Samuel Lino chutou e a bola sobrou livre para Wallace Yan, que de cabeça, mandou para fora. Os mineiros seguiram pressionando, mas parando em um defesa muito bem postada, não conseguiu evitar as penalidades, vencidas pelos mineiros.

