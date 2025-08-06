Rumo às quartas

Fluminense empata com o Internacional e se classifica na Copa do Brasil

O Tricolor chegou às quartas de final e garantiu mais R$ 4,74 milhões. O objetivo agora é chegar às semifinais que vai garantir mais um prêmio de R$ 9.922.500

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 23:49

Canobbio marcou para o Fluminense diante do Internacional Crédito: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C

O Fluminense carimbou sua vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil. Depois de vencer na ida por 2 a 1 em Porto Alegre, o time de Renato Gaúcho poderia até empatar que mesmo assim avançava e foi o que conseguiu, ao ficar no 1 a 1 e eliminar o Internacional nesta quarta-feira (6), no Maracanã, repetindo o feito de 2023, quando superou os gaúchos nas semifinais da Libertadores.

Cada time que chegou às quartas de final já garantiu mais R$ 4,74 milhões. O objetivo agora é chegar às semifinais que vai garantir mais um prêmio de R$ 9.922.500. A CBF fará o sorteio das quartas de final na próxima terça-feira (12), a partir das 11h30, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

O Jogo

A primeira etapa foi pouco produtiva, com as duas equipes cometendo muitos erros técnicos e faltas, que não deixava o duelo fluir. Pior para o Internacional, que em desvantagem, ainda perdeu dois atletas por lesão. Richard deixou o campo com concussão, enquanto Mercado sentiu uma lesão muscular, ambos antes dos 25 minutos.

Na metade do primeiro tempo, o Fluminense conseguiu por vezes colocar a bola no chão e conectar bons ataques, mas sem levar perigo ou concluir a gol. A única chance que levantou a torcida nas arquibancadas foi um chute colocado de Martinelli, que passou próximo à trave.

O Fluminense voltou efetivo para a segunda etapa e com 27 segundos aumentou sua vantagem. Everaldo roubou a bola de Ronaldo e serviu Canobbio. O uruguaio finalizou sem chances para Rochet. O Internacional não se entregou e chegou ao empate logo depois, quando Alan Patrick converteu penalidade, aos 19. Fábio chegou a defender a primeira batida, mas o VAR apontou que o goleiro se adiantou.

O empate parecia que iria colocar fogo no jogo, mas a disputa voltou a ficar truncada, com muitas faltas e discussões entre jogadores. Com muita transpiração e pouca inspiração, o duelo ficou do jeito que o Fluminense queria, gastando tempo. Nos acréscimos, o Internacional até tentou o último suspiro, mas Juninho mandou para fora a bola da virada.

