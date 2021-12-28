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Benfica anuncia saída de Jorge Jesus dois dias antes do jogo contra o Porto

Técnico e o clube lusitano chegaram a um comum acordo nesta terça-feira (18). Nome do treinador já é especulado no Atlético-MG, que viu Cuca avisar que não seguirá em 2022
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 11:45

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 11:45

Jorge Jesus ainda não decidiu se prosseguirá no Flamengo após encerrar o contrato atual
Jorge Jesus não seguirá no Benfica. Ele era o alvo principal do Flamengo, que acertou com Paulo Souza Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Benfica anunciou a demissão de Jorge Jesus do comando técnico da equipe nesta terça-feira. As Águias encaram o Porto nesta quinta-feira pelo Campeonato Português, mas o clube será dirigido por Nélson Veríssimo, treinador do Benfica B, que permanece no cargo até o fim da temporada.
Nesta manhã, os atletas dos Encarnados não participaram de uma sessão de treinamento após o Míster colocar seu cargo à disposição. Após a dispensa dos atletas, o comandante se encontrou com Rui Costa, presidente das Águias, e a reunião selou a saída do técnico.
De acordo com a imprensa portuguesa, Jorge Jesus não viu condições de dar continuidade ao seu trabalho após um motim do elenco que se recusou a treinar na última segunda-feira. As informações apontam que o grupo não gostou do afastamento de Pizzi, um dos principais nomes do plantel, e das críticas após a eliminação na Taça de Portugal para o Porto.
Luís Miguel Henriques, advogado de JJ, também esteteve presente no CT do Benfica para acertar a rescisão contratual de seu cliente. Também de acordo com os jornais de Portugal, o Míster não busca nenhuma indenização, mas quer receber seu salário até encontrar um novo clube.

FRACASSOS ACUMULADOS

Desde que retornou ao Benfica, Jorge Jesus nunca conseguiu conquistar os torcedores dos Encarnados e encontrou dificuldades durante os 529 dias à frente do clube. Tudo começou com a eliminação para o PAOK, de Abel Ferreira, na Champions League sem conseguir chegar na fase de grupos.
No Campeonato Português, as Águias conseguiram alcançar somente a 3ª colocação na tabela. Na Taça de Portugal, o clube foi derrotado na final para o Braga. Já pela Taça da Liga, os Encarnados também perderam para a equipe de Carlos Carvalhal na semifinal.
Na atual temporada, o Míster conseguiu classificar o Benfica às oitavas de final da Champions League, está na semifinal da Taça da Liga, mas ocupa a 3ª posição na Primeira Liga e está eliminado da Taça de Portugal. Com isso, a equipe ainda tem chance de conquistar três títulos.

INTERESSE DO BRASIL

​No Brasil, Jorge Jesus construiu uma relação muito forte com o Flamengo após assumir a equipe carioca em 2019 e ser responsável pelas conquistas do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil e Recopa.
O Rubro-Negro segue sem treinador desde a saída de Renato Gaúcho, embora Paulo Sousa esteja com um acerto encaminhado para assumir o Flamengo. Além do clube do Rio de Janeiro, o Atlético-MG também se interessa pelo Mister devido a surpreendente saída de Cuca.

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