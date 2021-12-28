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Atlético-MG já fez contato com Jorge Jesus para substituir Cuca

O ex-flamenguista aparece no topo da lista para treinar o Galo na temporada 2022...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 10:59

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 10:59

O Atlético-MG já trabalha com empenho para substituir Cuca, que formalizou sua saída em reunião com a cúpula alvinegra, em reunião virtual, no fim da noite dessa segunda-feira (27). O principal nome é Jorge Jesus, atualmente no Benfica.
O ex-treinador do Flamengo aparece no topo da lista de treinadores para substituir Cuca. Um primeiro contato, inclusive, já aconteceu. O Atlético fez contato para saber a situação e espera avançar nas próximas horas.
Jorge Jesus não vive um bom momento no Benfica. A situação cada vez mais insustentável após grande briga interna. Os atletas do clube português, inclusive, criaram um motim e se recusaram a treinar.
Vale lembrar que antes de assumir o Rubro-Negro, em 2019, Jorge Jesus esteve em Belo Horizonte, conversou com a cúpula alvinegra, acompanhou o jogo entre Atlético-MG e Flamengo, vitória do Galo por 2 a 1, e gostou da estrutura da equipe mineira, além de ter tido detalhes do projeto atleticano. Agora ele pode, finalmente, fazer parte dele.
Crédito: JorgeJesuséoprincipalnomenosbastidoresdoAtlético-Foto:Reprodução

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