Atlético-MG aposta em boa relação de investidores com Jorge Jesus para fechar com novo treinador

O Atlético-MG hoje é guiado por quatro empresários, os conhecidos 4R 's: Ricardo Guimarães, Renato Salvador, Rubens e Rafael Menin. E a boa relação deles com Jorge Jesus e seus agentes pode ser um fator preponderante para o Galo conseguir anunciar o quanto antes seu novo treinador.

O L! apurou que o Atlético, por meio de um desses empresários, já fez contato com Bruno Macedo, representante de Jorge Jesus. Uma conversa informal já aconteceu e uma definitiva deve acontecer nas próximas horas, de maneira virtual diante da necessidade de tempo.

Um detalhe que pode contribuir é que Bruno Macedo já tem viagem marcada ao Brasil. Ele vai passar as festividades de fim de ano em terras brasileiras.

A situação de Jorge Jesus terá de ser definida no Benfica inicialmente. Ao que tudo indica, pela crise de bastidores com o elenco, o treinador já não ficará à beira do gramado no próximo dia 30 de dezembro, no duelo contra o Porto. Uma reunião acontece em Portugal para tratar desta rescisão.

Em 2019, antes de assumir o Flamengo, ele esteve em Belo Horizonte, em um camarote, com Ricardo Guimarães (Presidente do Banco BMG) e Rubens Menin (Presidente da MRV), ambos membros do grupo 4R 's que comanda o futebol atleticano. Na oportunidade, o Atlético venceu o Rubro-Negro, no Independência, por 2 a 1, e Jesus pôde ver a torcida, a estrutura alvinegra e a ideia de futuro.

O Atlético ficou sem treinador na noite dessa segunda-feira quando Cuca, de maneira virtual, comunicou sua decisão de não permanecer no comando técnico da equipe. A informação caiu como uma bomba no mundo do futebol.