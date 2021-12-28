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Daniel Alves testa positivo para Covid-19 e deve adiar estreia pelo Barcelona

Além do lateral brasileiro, Jordi Alba e Clément Lenglet também estão com coronavírus e Xavi pode ter problemas para montar a equipe que enfrenta o Mallorca no próximo dia 2...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 09:14

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 09:14

Daniel Alves, recém-contratado pelo Barcelona, testou positivo para Covid-19 na última segunda-feira e deve adiar sua reestreia pela equipe blaugrana. O clube catalão tem compromisso marcado no próximo dia dois de janeiro contra o Mallorca pelo Campeonato Espanhol.Além do lateral brasileiro, Jordi Alba, ala canhoto, e Clément Lenglet, zagueiro, também estão infectados com o coronavírus. Nenhum dos três nomes participou do treinamento desta terça-feira uma vez que todos se encontram em isolamento social.
> Veja a tabela da La Liga
Com isso, Xavi deve encontrar dificuldades em montar a equipe que irá entrar em campo no próximo domingo pela La Liga. Sem três nomes da linha de defesa, o catalão pode optar pela entrada de Mingueza na ala direita e improvisar Ronald Araújo na lateral esquerda.
Além disso, o Barcelona não sabe quando poderá contar com Sergiño Dest, com lesão muscular, Memphis Depay, Pedri e Sergi Roberto. O clube se encontra na 7ª colocação da La Liga e busca entrar em zona de competição da Uefa.
Crédito: DanielAlvesnãoparticipoudetreinonestaterça-feira(Foto:MiguelRuiz-FCBarcelona

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