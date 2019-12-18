Atlético-ES faz parceria com empresa paranaense para o Capixabão 2020

Atlético-ES faz parceria com empresa paranaense para o Capixabão Crédito: Marcelo Prest/A Gazeta

Uma certa ansiedade pairava no ar em Itapemirim. Sem recursos financeiros, o Atlético-ES corria o risco de ficar fora do Campeonato Capixaba 2020, mesmo depois de a tabela ter sido publicada. Caso isso acontecesse, o Galo da Vila iria receber uma suspensão de dois anos sem poder disputar competições oficiais organizadas pela Federação de Futebol do Espírito Santo (FES).

Porém, eis que surge uma "luz no fim do túnel". E são duas novidades. A primeira delas é a chegada do comerciário Sérgio Burmann, de 45 anos, que foi ex-presidente do Conselho Deliberativo da Desportiva Ferroviária e que agora assume a direção executiva do Atlético-ES.

Homem forte do Galo da Vila, Armando Zanata vibrou com o que chama de "primeira contratação" para a temporada 2020, assim, confirmando a participação da equipe no Capixabão do ano que vem.

"A nossa primeira contratação para o Capixabão 2020 é a do Atlético Sérgio Burmann, que será o nosso diretor-executivo. Como desportista, amante do futebol e em respeito ao Futebol Capixaba e amor ao Atlético, não deixaremos de disputar o Campeonato Capixaba."

Sérgio Burmann, novo diretor-executivo do Atlético-ES Crédito: Arquivo Pessoal

A segunda atração para o torcedor de Itapemirim é que o Atlético-ES vai montar o seu elenco por meio de uma parceria com a empresa paranaense JK Sport Transfer, do empresário Jonas José Kluves. A intenção é trazer atletas jovens, com idades entre 19 e 23 anos, e de fora do Espírito Santo. Jogadores do futebol capixaba não estão descartados, mas devem ser contratados apenas de forma pontual.

A pré-temporada do Atlético-ES começa no dia 02 de janeiro, com os treinos acontecendo no Estádio José Olívio Soares e também no Centro de Treinamento Armando Zanata, ambos em Itapemirim. O novo treinador, que deve ser anunciado nos próximos dias, também deve ser de fora do Estado.

Capixabão 2020