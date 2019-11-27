A bola vai rolar! Campeonato Capixaba 2020 já tem tabela definida

Vitória foi o campeão do Capixabão 2019 Crédito: Richard Pinheiro

Exatamente 60 dias separam os clubes e torcedores do início do Campeonato Capixaba, e como manda o Estatuto do Torcedor, a tabela oficial do Campeonato Capixaba 2020 foi divulgada pela Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) na tarde desta quarta-feira (27). Diferente do que aconteceu neste ano, quando o campeonato estava programado para começar apenas em fevereiro, na próxima temporada, a competição terá início no dia 25 de janeiro. O término do Capixabão 2020 está previsto para o dia 25 de abril.

O regulamento será o mesmo da última edição: Dez equipes se enfrentam em turno único, sendo que as oito melhores se classificam para as quartas de final. As partidas da segunda fase serão definidas a partir do cruzamento olímpico (1º contra o 8º, 2º contra o 7º e assim por diante). Os dois últimos colocados da primeira fase serão rebaixados. Quem se sagrar campeão do Capixabão garante vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, ambos no ano de 2021.

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Mando de campo

No Estadual de 2020, os cinco mais bem colocados na edição passada terão direito de mando em campo em cinco partidas. As equipes são Vitória, Real Noroeste, Rio Branco-VN, Rio Branco e Estrela do Norte. Desportiva, Serra, São Mateus, Atlético de Itapemirim e Linhares, por sua vez, terão quatro jogos com o mando a seu favor.

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