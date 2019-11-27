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A bola vai rolar! Campeonato Capixaba 2020 já tem tabela definida

Competição terá início no dia 25 de janeiro e seu término está previsto para o dia 25 de abril. Dez times estarão na disputa pelo principal título do futebol capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 19:09

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 19:09

Vitória foi o campeão do Capixabão 2019 Crédito: Richard Pinheiro
Exatamente 60 dias separam os clubes e torcedores do início do Campeonato Capixaba, e como manda o Estatuto do Torcedor, a tabela oficial do Campeonato Capixaba 2020 foi divulgada pela Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) na tarde desta quarta-feira (27). Diferente do que aconteceu neste ano, quando o campeonato estava programado para começar apenas em fevereiro, na próxima temporada, a competição terá início no dia 25 de janeiro. O término do Capixabão 2020 está previsto para o dia 25 de abril. 
O regulamento será o mesmo da última edição: Dez equipes se enfrentam em turno único, sendo que as oito melhores se classificam para as quartas de final. As partidas da segunda fase serão definidas a partir do cruzamento olímpico (1º contra o 8º, 2º contra o 7º e assim por diante). Os dois últimos colocados da primeira fase serão rebaixados.  Quem se sagrar campeão do Capixabão  garante vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, ambos no ano de 2021.

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Mando de campo 

No Estadual de 2020, os cinco mais bem colocados na edição passada terão direito de mando em campo em cinco partidas. As equipes são Vitória, Real Noroeste, Rio Branco-VN, Rio Branco e Estrela do Norte. Desportiva, Serra, São Mateus, Atlético de Itapemirim e Linhares, por sua vez, terão quatro jogos com o mando a seu favor.

Primeira Rodada 

Na primeira rodada da competição o Vitória, atual campeão Capixaba, enfrenta o São Mateus, que volta a disputar a Série A no ano que vem. Outro duelo marca o reencontro entre Real Noroeste e Serra, finalistas da competição no ano de 2018. Segundo recém-promovido à elite,o  Linhares viaja até a Região Serrana do Estado para enfrentar o Rio Branco-VN. A Desportiva também entra na viagem, porém rumo ao sul para se encontrar com o Estrela do Norte. Fechando os trabalhos, Rio Branco e Atlético de Itapemirim, encerram a rodada inaugural.

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