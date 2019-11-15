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Copa ES

Real Noroeste empata com o Vitória e conquista o tetra da Copa Espírito Santo

Time de Águia Branca também garante uma vaga na Copa Verde 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2019 às 19:35

Publicado em 15 de Novembro de 2019 às 19:35

Real Noroeste x Vitória Crédito: Alberto Borém/Vitória FC
Na final da Copa Espírito Santo 2019, estava em jogo muito mais que a vaga para Copa Verde 2020. Real Noroeste e Vitória-ES disputavam o título de "Rei da Copa ES". E, na tarde desta sexta-feira, o time de Águia Branca acabou sendo coroado. Com um empate de 0 a 0 (triunfo de 1 a 0 na ida), no jogo de volta das finais, realizado no estádio José Olímpio da Rocha, os donos da casa conquistaram o tetracampeonato do torneio e um lugar na competição regional do ano que vem.
Além da Copa Verde, em 2020 o Real Noroeste vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. A vaga foi conquistada após o Real chegar à decisão. O time de Águia Branca entra na fase preliminar da competição e vai disputar um mata-mata.
No caso do Vitória, mesmo com o vice, o clube ainda pode jogar a Copa Verde em 2020, caso a CBF abra mais uma vaga para o Espírito Santo. Além disso, o Alvianil disputa no ano que vem a Série D do Brasileirão e a Copa do Brasil.
O jogo
Atuando em seus domínios e com a vantagem do empate, o Real Noroeste jogou fechado e nos erros do Vitória, que teve posse de bola, mas não conseguiu finalizar. O time de Águia Branca criou três chances de abrir o placar. Duas delas, após saídas erradas do goleiro Harrison. No fim, Monga ainda acertou a trave em uma cabeçada.
Sem opções, no segundo tempo, o Vitória se lançou no ataque em busca de ao menos um gol que levaria a disputa para as cobranças de pênalti. Nos 45 minutos finais, o Alvianil fez o que não havia conseguido fazer nos 135 minutos dos dois jogos da decisão. O time imprensou o Real no seu campo, criou oportunidades, mas perdeu chances claras. O time de Águia Branca, que recuou perigosamente, conseguiu suportar a pressão e levou pela quarta vez a taça da competição.

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