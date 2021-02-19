Agora vale o título: veja o que mudou no Flamengo desde o confronto contra o Inter no primeiro turno
Publicado em
19 fev 2021 às 06:30
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Neste domingo, Flamengo e Inter voltam a se enfrentar 119 dias depois do empate por 2 a 2, no Beira-Rio, pela 18ª rodada. De lá para cá, muita coisa aconteceu, vários personagens mudaram, mas os clubes seguem fortes na briga pelo título do Brasileirão e farão duelo com ares de decisão no Maracanã.
+ Flamengo se aproxima do 20º reforço na gestão Landim; relembre a lista!Quando o Flamengo visitou o Inter naquele dia 25 de outubro, a situação na tabela era parecida com a atual. O Colorado era líder da competição e seguido de perto pelo Rubro-Negro, que tinha os mesmos 34 pontos. Os gaúchos, no entanto, levavam vantagem no saldo de gols (15 a 11).
No confronto direto, o clube carioca tinha chance de assumir a liderança, mas saiu "satisfeito" com o empate em 2 a 2, após Everton Ribeiro marcar já no apagar das luzes. Antes, Abel Hernández e Thiago Galhardo haviam marcado para o Inter, e Pedro foi o autor do primeiro gol rubro-negro - relembre os detalhes da partida no link abaixo.
+ Que jogo! Flamengo empata aos 49' do segundo tempo e não deixa o Inter se isolar na liderança
Além de evitar que o Inter abrisse vantagem na liderança, o empate ampliou a invencibilidade que o Flamengo defendia na época. Sob o comando de Domènec Torrent, o Rubro-Negro não perdia há 11 partidas e recebeu elogios pelo segundo tempo dominante no Beira-Rio.
No entanto, apenas duas semanas depois, o catalão já não era mais técnico do clube. Com as goleadas sofridas para São Paulo e Atlético-MG, Dome não resistiu às críticas pela fragilidade defensiva da equipe e acabou demitido. Para o lugar, a diretoria foi atrás de Rogério Ceni, que estava no Fortaleza, e assumiu o Flamengo em 10 de novembro.TROCA DE TREINADOR E DE ESTILO DE JOGO
Com Rogério Ceni no comando, o Flamengo deixou de lado o jogo de posição - e de paciência - característico da equipe de Domènec. O 4-2-3-1 usado pelo catalão deu lugar a um 4-4-2, que se aproximou ao que era feito por Jorge Jesus: um jogo mais direto e com liberdade de troca de posições na parte ofensiva, mas sem perder o gosto pela posse de bola.
O início da passagem de Ceni, no entanto, foi marcado por momentos complicados, como as eliminações precoces na Copa do Brasil e na Libertadores. Com campanha irregular e vivendo sob pressão constante, o treinador conseguiu elevar a produção da equipe recentemente com soluções táticas importantes - entre elas, a opção por escalar Arão como zagueiro e a entrada de Diego Ribas como titular.
Não foi só no comando e no modelo de jogo que o Flamengo sofreu mudanças. Seja por lesões, boa ou má fase de atletas, a equipe deve entrar em campo neste domingo com seis peças diferentes em relação à partida no Beira-Rio. Vale lembrar que, na ocasião, Dome tinha desfalques importantes: Diego Alves, Rodrigo Caio, Diego Ribas, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.
Desses, apenas o goleiro segue fora. Os outros cinco estão à disposição de Ceni e devem iniciar a partida decisiva de domingo. Titulares no primeiro turno, Natan, Vitinho, Pedro serão opções no banco, enquanto Thiago Maia e Willian Arão serão baixas por lesões.
Inter x Flamengo (25/10) - Hugo Souza; Isla, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Vitinho; Pedro.
Flamengo x Inter (21/02)* - Hugo Souza; Isla, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
* provável escalação para a partidaINTER TAMBÉM COM MUDANÇAS
Assim como o Flamengo, o Internacional trocou de técnico duas semanas após o 2 a 2 do primeiro turno. Eduardo Coudet aceitou uma proposta do Celta de Vigo, e Abel Braga foi o escolhido para assumir a equipe gaúcha. Após um péssimo início, o experiente treinador conseguiu dar a volta por cima e emplacou uma impressionante série de vitórias no Brasileirão.
O 4-1-3-2 de Coudet deu lugar ao 4-1-4-1 de Abel, com um estilo de jogo focado nos contra-ataques e menos questão de manter a posse da bola. Apesar das mudanças, a equipe segue se destacando pela proteção à área e pela eficiência ao concluir as chances criadas.
No time titular também houve mudanças. Heitor, Zé Gabriel, Uendel, Lindoso, Marcos Guilherme e Abel Hernández perderam espaço. Por outro lado, Rodinei, Lucas Ribeiro, Moisés, Praxedes, Caio Vidal e Yuri Alberto viraram titulares e devem encarar o Flamengo. Em função de uma lesão recente, Thiago Galhardo também se tornou opção para o segundo tempo.
Inter x Flamengo (25/10/2020) - Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Zé Gabriel e Uendel; Lindoso, Marcos Guilherme, Edenílson e Patrick; Thiago Galhardo e Abel Hernández.
Flamengo x Inter (21/02)* - Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Zé Gabriel e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson, Praxedes, Caio Vidal e Patrick; Yuri Alberto
O governador Ricardo Ferraço (MDB) anunciou, nesta quarta-feira (8), o nome de Jales Cardoso para assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti). Atual subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Jales passa a ocupa a cadeira deixada por Bruno Lamas (PSB), que tentará cargo de deputado estadual nas eleições deste ano.
Ao anunciar a escolha, Ferraço afirmou que a nomeação busca garantir continuidade às políticas já desenvolvidas pela secretaria. Segundo o governador, Jales tem experiência na área de gestão da inovação e já participa da condução dos principais projetos da pasta.
"Convidei o especialista em Gestão da Inovação, Jales Cardoso, para ser o novo secretário da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional. O subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação vai dar continuidade ao exitoso trabalho do ex-secretário Bruno Lamas", afirmou.
Durante a fuga, ele perdeu o controle do carro e bateu em um entroncamento rodoviário. Ao sair do veículo, teria sacado uma arma e tentado disparar contra os policiais, que revidaram. O óbito foi confirmado pelo Samu/192. Uma mulher que também estava no carro sofreu escoriações e foi detida, mas liberada em seguida, já que, conforme a polícia, não tinha envolvimento em atividades criminosas.
De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, Marco tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio, estava foragido e possuía diversas passagens pela polícia.
Um vídeo mostra o momento em que as mulheres mortas por um cabo da Polícia Militar são baleadas no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica, na manhã desta quarta-feira (8). Na gravação, é possível ver as vítimas, identificadas como Daniele Tonete e Franscica Chaguiana Dias Viana, sentadas quando uma viatura da corporação para na frente delas. Segundos depois, houve uma movimentação e, às 10h05m10s, a gravação registra uma delas caindo ao chão, momento em que teria sido atingida.
Não é possível ver quem disparou, mas, dois segundos depois, o PM sai de trás do carro em direção à segunda vítima. A mulher aparentava andar cambaleando na rua quando começaram os tiros e, na sequência, ela também caiu enquanto os disparos prosseguiam. No entorno, outros militares parecem assustados com a cena e um dos agentes chega a colocar as mãos na cabeça.
As vítimas mantinham um relacionamento amoroso e moravam no mesmo prédio que a ex-esposa do policial, porém em andares diferentes. Segundo o repórter Caique Verli, da TV Gazeta, as três já teriam um desentendimento antigo. Pela manhã, discutiram por causa de um aparelho de ar-condicionado — uma acusando a outra de furtar energia. Detalhes sobre o procedimento tomado pela corporação em relação ao cabo serão passados em coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira.
A Polícia Civil está à procura de Leonardo Freitas de Oliveira, de 25 anos, principal suspeito de assassinar Romildo de Jesus da Silva em um quarto de motel, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu no dia 20 de setembro de 2025.
Na ocasião, Romildo foi encontrado com uma toalha enrolada no pescoço e apresentava sinais de estrangulamento.
Segundo as investigações, a vítima chegou sozinha ao motel, em um carro de aplicativo. Pouco depois, o suspeito também chegou e foi direto para o quarto alugado, uma “suíte imperial”, onde o crime teria ocorrido em seguida.
Funcionários do estabelecimento relataram ter ouvido barulhos que indicavam briga e agressões e foram até o local. Ao entrarem no quarto, encontraram a vítima caída no chão, já sem vida. Leonardo teria fugido correndo da suíte e pulado o muro do motel.
De acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime pode estar relacionada a uma disputa por drogas, a um conflito pessoal ou a uma combinação dos dois fatores.
Ainda segundo a polícia, o suspeito possui antecedentes por tráfico de drogas, receptação e roubo. Informações sobre o paradeiro dele podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181.
O motorista do carro relatou para a reportagem da TV Gazeta que seguia pela faixa do meio quando sentiu o impacto da motocicleta, que colidiu na traseira do veículo. Com a batida, o motociclista perdeu o controle, caiu e a moto acabou sendo atingida pela roda traseira de um ônibus que trafegava à direita. O condutor e a passageira que estava na garupa foram arremessados ao chão.
Por causa do acidente, uma das vias precisou ser interditada para o atendimento às vítimas e a retirada dos veículos. Por volta das 6h50, a pista já havia sido liberada.
Apesar disso, o trânsito ainda seguia lento na região e causava reflexos na Segunda Ponte. O trânsito para quem segue pela Lindenberg, em Vila Velha, ou por Jardim América, em Cariacica, ficou caótico no início da manhã.
Agentes da Guarda Municipal de Vitória estão no local para orientar os motoristas.
Formado em Direito, com pós-graduação em gestão pública, o novo secretário vai substituir José Carlos Nunes (PT), que deixou o posto para se dedicar à pré-candidatura ao cargo de deputado estadual nas eleições de outubro.
No comunicado sobre o novo nome à frente do Esporte no Espírito Santo, o governador agradeceu os serviços prestados pelo ex-secretário e desejou sucesso em sua caminhada.