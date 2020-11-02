Agora vai? Vasco se aproxima da compra de Benítez

Está cada vez mais próxima a compra de Martin Benítez por parte do Vasco. As negociações, que se intensificaram nas últimas semanas, devem ser concluídas nos próximos dias - talvez até nesta terça-feira. Conforme o site "Ge" publicou primeiramente, o presidente do Cruz-Maltino, Alexandre Campello, terá uma videoconferência com a diretoria do Independiente (ARG) e o negócio poderá ser finalizado.Benítez foi contratado por empréstimo junto ao clube do país vizinho no início do ano, com vínculo até dezembro. Mas como a pandemia de Covid-19 paralisou o calendário do futebol, a temporada brasileira só vai terminar em fevereiro de 2021. O acordo para a compra deve ser fechado em US$ 4 milhões (cerca de R$ 23 milhões), de forma parcelada.