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Falha de comunicação

Capixaba relata transtornos após suspensão de voos nos Estados Unidos

Capixaba que mora em Connecticut soube da suspensão dos voos pelo irmão, que vive em Vitória; viagem para Orlando foi cancelada horas depois

Publicado em 14 de Novembro de 2026 às 13:07

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

14 nov 2026 às 13:07
Capixaba teve voo de New Haven para Orlando cancelado Tweed New Haven Airport/Divulgação

O capixaba Matheus Procópio, natural de Jacaraípe, na Serra, e atualmente morador de Connecticut, nos Estados Unidos, relatou os momentos de apreensão após a suspensão de todas as decolagens de voos em todo o território americano, na sexta-feira (13), em decorrência de falhas de comunicação. Ele tinha uma viagem marcada de Connecticut para Orlando, na Flórida, mas só soube da paralisação após receber uma mensagem do irmão, que mora em Vitória.


Em entrevista à rádio CBN Vitória, Matheus contou que estava a caminho do aeroporto de New Haven quando foi avisado sobre o problema.


“Eu estava saindo de casa, no estado de Connecticut, e tinha um voo marcado do aeroporto de New Haven para Orlando (Flórida), seriam cerca de 2h50, 3h de voo. E eu estava indo para o aeroporto, quando recebi uma mensagem do meu irmão que mora em Vitória, perguntando se estava tudo bem comigo, porque todos os voos dos Estados Unidos tinham sido cancelados”.


Segundo o capixaba, a companhia aérea não havia comunicado previamente a suspensão. Ao chegar ao aeroporto, ele encontrou longas filas e um cenário de confusão. O cancelamento de seu voo, no entanto, só foi confirmado horas depois, quando as decolagens já haviam sido retomadas.


“Me devolveram todo o valor da minha passagem, os US$ 320. Já comprei de novo, para daqui a duas semanas, por menos da metade do valor que paguei”, relatou.

O que provocou a suspensão dos voos?

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) determinou a suspensão das decolagens em todo o país após falhas nos sistemas de comunicação utilizados pelos centros de controle de tráfego aéreo.


O governo americano descartou indícios de ataque cibernético. Segundo as autoridades, o problema envolveu a sobrecarga de equipamentos de um sistema considerado antigo e que precisa passar por modernização. A suspensão durou mais de quatro horas, e os impactos sobre atrasos e cancelamentos continuaram mesmo após a retomada das operações. 


A medida é considerada rara nos Estados Unidos. Antes de sexta-feira, suspensões nacionais semelhantes haviam ocorrido em setembro de 2001, após os ataques terroristas de 11 de Setembro, e em janeiro de 2023, devido a uma falha no sistema de notificações para pilotos. 

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