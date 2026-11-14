Capixaba relata transtornos após suspensão de voos nos Estados Unidos

O capixaba Matheus Procópio, natural de Jacaraípe, na Serra, e atualmente morador de Connecticut, nos Estados Unidos, relatou os momentos de apreensão após a suspensão de todas as decolagens de voos em todo o território americano, na sexta-feira (13), em decorrência de falhas de comunicação. Ele tinha uma viagem marcada de Connecticut para Orlando, na Flórida, mas só soube da paralisação após receber uma mensagem do irmão, que mora em Vitória.





Em entrevista à rádio CBN Vitória, Matheus contou que estava a caminho do aeroporto de New Haven quando foi avisado sobre o problema.





“Eu estava saindo de casa, no estado de Connecticut, e tinha um voo marcado do aeroporto de New Haven para Orlando (Flórida), seriam cerca de 2h50, 3h de voo. E eu estava indo para o aeroporto, quando recebi uma mensagem do meu irmão que mora em Vitória, perguntando se estava tudo bem comigo, porque todos os voos dos Estados Unidos tinham sido cancelados”.





Segundo o capixaba, a companhia aérea não havia comunicado previamente a suspensão. Ao chegar ao aeroporto, ele encontrou longas filas e um cenário de confusão. O cancelamento de seu voo, no entanto, só foi confirmado horas depois, quando as decolagens já haviam sido retomadas.





“Me devolveram todo o valor da minha passagem, os US$ 320. Já comprei de novo, para daqui a duas semanas, por menos da metade do valor que paguei”, relatou.