Por que nem os criadores de 'Grand Theft Auto' puderam jogar 'GTA 6', o maior lançamento da história dos games

GTA 6 terá dois protagonistas inéditos, Jason e Lucia — a primeira personagem feminina jogável de toda a série de jogos em 3D Rockstar Games/Divulgação

Após uma espera de 13 anos, dois adiamentos e vários vazamentos de grande repercussão, o lançamento de Grand Theft Auto 6 está cada vez mais próximo, previsto para o dia 19 de novembro de 2026.

O próximo capítulo da série, que tem quase 30 anos de história e permite aos jogadores explorar mundos abertos e infringir a lei, vem gerando uma expectativa extraordinária.

Como a Rockstar Games, desenvolvedora do jogo , mantém em absoluto segredo seu maior lançamento até hoje, nem mesmo as pessoas que ajudaram a dar vida ao jogo original estão recebendo tratamento especial.

"Estamos todos esperando para ver o que eles fizeram", diz Dave Jones, cocriador de GTA, sentado ao lado de Brian Baglow, roteirista e assessor de imprensa do jogo original.

Algum dos dois conseguiu jogar o novo título antes do lançamento?

Baglow balança a cabeça em sinal negativo. Mas não está reclamando. "Já fiz a pré-compra", diz ele.

Brian Baglow (à esquerda) e Dave Jones (à direita) trabalharam no Grand Theft Auto original BBC

De onde veio a ideia de GTA

O Grand Theft Auto original foi lançado em 1997, em Dundee, na Escócia, pela DMA Design, uma equipe relativamente pequena, pelo menos quando comparada aos padrões dos jogos lançados posteriormente.

Depois do sucesso com o jogo de quebra-cabeça Lemmings, o estúdio começou a experimentar a ideia de desenvolver um jogo de corrida, inicialmente chamado Race'n'Chase.

Sentado décadas depois no laboratório de informática de última geração da Universidade de Abertay, em Dundee, Jones conta que os desenvolvedores ainda sentiam que precisavam apresentar algo novo ao público.

"Na DMA, sempre quisemos fazer algo diferente", diz ele. "Que toque único poderíamos dar ao jogo?"

Parte da resposta, segundo ele, estava no que hoje parece ser uma premissa que os jogadores consideram natural: "simplesmente sair do carro".

Ele conta que a ideia de permitir aos jogadores não apenas dirigir, mas também trocar de veículo e roubar carros, correndo pelas ruas a pé nesse processo, fez com que "de repente surgisse uma combinação interessante de elementos de jogo".

É 'mais divertido' jogar como vilão

A equipe imaginou um jogo, conta Jones, em que o jogador poderia assumir tanto o papel de um criminoso quanto o de um policial.

Mas ele logo reconsiderou a segunda opção, já que isso exigiria que os jogadores seguissem "as regras à risca".

"Em determinado momento, simplesmente dissemos: quer saber? É muito mais divertido jogar como vilão. E foi assim que o jogo tomou forma", acrescenta.

Apesar de algumas dessas abordagens inovadoras na concepção do jogo, Jones diz que as vendas tiveram um crescimento gradual em comparação com as de Lemmings — em parte porque era preciso "jogar para entender".

"Durante todo o ano em que GTA foi lançado, as vendas não pararam de crescer", diz Baglow. "Concluímos que era o boca a boca. As pessoas que tinham jogado diziam: 'Meu Deus, você já jogou esse jogo?'"

Os temas de criminalidade violência provocaram controvérsia, levando a debates no Parlamento britânico e a pedidos de proibição do jogo. Mais tarde, porém, descobriu-se que boa parte dessa repercussão havia sido gerada pela própria distribuidora do jogo, a BMG Interactive, como parte de uma estratégia de marketing viral.

"Simplesmente fazíamos coisas que achávamos divertidas", diz Jones. "Em nenhum momento pensamos: será que devemos fazer isso? Será que é polêmico? Nunca pensamos dessa maneira."

'Um jogo profundamente satírico'

Embora tivesse uma aparência relativamente básica, com sua perspectiva bidimensional vista de cima e gráficos mais próximos dos jogos de fliperama, o título original estabeleceu as bases da sátira característica da série, ainda presente em versões muito mais avançadas de GTA lançadas posteriormente.

Apesar de se passar em versões exageradas de cidades americanas, a identidade escocesa do jogo ainda podia ser percebida em seu humor e em sua perspectiva de quem observa os Estados Unidos de fora, afirma Keza MacDonald, editora de videogames do jornal britânico The Guardian.

"É um jogo profundamente satírico", diz ela. "Ele realmente mira na natureza extremamente individualista e capitalista dos EUA."

Em parte por necessidade, devido ao orçamento relativamente baixo e ao custo de licenciamento de marcas reais, a equipe criou nomes de marcas irreverentes e estações de rádio fictícias que os jogadores podiam sintonizar enquanto dirigiam pela cidade e provocavam o caos.

Embora algumas dessas escolhas tenham sido motivadas por limitações, Baglow diz que a construção daquele universo é o aspecto do jogo original de que mais se orgulha. Esse elemento continua sendo uma parte importante do que faz um título ter a identidade de GTA.

"São os nomes dos estabelecimentos, as estações de rádio, as letras das músicas, os apresentadores", diz ele. "Cada um desses elementos faz você acreditar que o ambiente em que está inserido é um universo amplo e coerente."

O cenário do novo jogo — o fictício estado de Leonida — deve ter o dobro do tamanho do mapa de GTA V Rockstar Games/Divulgação

Como o jogo influenciou até o cinema

Quando GTA V foi lançado, em 2013, arrecadou US$ 1 bilhão em apenas três dias — um feito mais rápido do que qualquer outro produto de entretenimento havia alcançado até então.

A série se transformou em uma referência cultural por si só — algo que as pessoas reconheciam, entendiam e até mencionavam fora do universo dos videogames.

"Já vi filmes em que alguém diz 'não venha para cima de mim com esse papo de GTA'. Era simplesmente surreal", conta Jones.

MacDonald diz que hoje há quem argumente que, enquanto os primeiros jogos da série GTA "tiravam muita coisa" do cinema, atualmente os filmes são "provavelmente mais influenciados por GTA" do que o contrário.

Ela afirma que os títulos mais recentes da série têm uma atmosfera cinematográfica, mas também refletem a identidade própria e distinta que a franquia construiu.

Ao explicar por que acredita que o jogo se tornou um fenômeno cultural tão grande, Jones aponta para um motivo simples: o fato de ser "baseado na vida real".

"Não é como muitos jogos de ficção científica, aventura ou fantasia", diz ele. "Não há nada que você precise aprender sobre aquilo, desde que conheça uma cidade e saiba dirigir."

' GTA significa muito para tanta gente', diz Brian Baglow, à esquerda BBC

Espera-se que GTA 6 supere seu antecessor em todos os aspectos, não apenas em escala e abrangência, mas também em receita.

Tanto a PlayStation quanto a Xbox, as duas plataformas nas quais o jogo será lançado inicialmente, já afirmaram que o título se tornou o mais reservado em pré-venda na história de suas lojas digitais.

Isso pode ser explicado, em parte, pelo tamanho do jogo (212 GB), que leva muitas pessoas a fazer a pré-compra para baixar os arquivos antecipadamente e poder jogar assim que o título for lançado, em vez de esperar pelo download.

A expectativa também chegou ao mundo real: a loja de departamentos Selfridges, em Londres, foi transformada em uma atração temporária temática de Vice City, enquanto marcas fictícias de GTA apareceram em outdoors espalhados por Miami, cidade que inspirou o jogo.

"Todo mundo está extremamente animado com isso", diz MacDonald.

"A expectativa é que o jogo dê um novo impulso à indústria de videogames em geral, mas todos os jogadores também querem ver o que a Rockstar tem feito durante todo esse tempo.

"É muito raro termos um jogo gigantesco como esse, que desperte o interesse de todo mundo, mesmo entre aqueles que não vão necessariamente jogá-lo."

Jones e Baglow gostariam de ainda estar trabalhando no jogo, diante de toda a atenção que ele recebe atualmente no mundo?

"Acho que todo mundo gosta de ter sua passagem por ele, por uma, duas ou três versões", diz Jones. "Mas, em algum momento, você também quer partir para outros projetos."

Baglow acrescenta que acompanhar "o resto do mundo se apaixonando pelo jogo ao longo dos últimos 29 anos tem sido simplesmente uma alegria". "Significa muito para tanta gente — tem sido fantástico."

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