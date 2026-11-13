EUA ainda têm 2,5 mil voos cancelados após suspensão por problema de comunicação: o que se sabe após a retomada

Secretário americano assegurou que não houve um problema de segurança, mas sim de comunicação Reuters

Segundo a agência de notícias Associated Press, os Estados Unidos ainda têm mais de 2.500 voos cancelados na manhã deste sábado (14/11) devido à paralisação que aconteceu no tráfego aéreo do país nesta sexta-feira (13/11).

Já se passaram mais de 10 horas desde que os voos foram retomados, mas, embora algumas aeronaves já estejam de volta aos céus, as autoridades alertaram que os reflexos dessa interrupção podem perdurar por dias.

No aeroporto JFK, em Nova York, por exemplo, 103 voos com partida prevista para as próximas duas horas foram cancelados e 17 estão atrasados; por outro lado, 90 voos constam como programados no horário.

O secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, confirmou que a reabertura do espaço aéreo ocorreu às 22h15 no horário de Brasília . Mas Duffy reconheceu o efeito cascata que seria causado, afetando voos nos próximos dias. "Levará algum tempo para normalizar a situação", afirmou.

Na sexta, a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês) emitiu uma ordem de suspensão nacional de todos os voos após um problema de comunicação.

Duffy apresentou a jornalistas uma cronologia de como o incidente ocorreu.

Ele relatou que, às 15h36 do horário local, foram constatadas "instabilidades nos sistemas de radar, comunicações e centros de controle". Assim que começaram a surgir dados inconsistentes vindos dos roteadores, a FAA determinou a suspensão de todas as decolagens em território nacional.

Segundo o secretário, os roteadores ficaram "sobrecarregados com dados", o que resultou em "inconsistências" nas informações recebidas por meio desses equipamentos.

Ele pediu que o Congresso forneça recursos para modernizar o sistema de tráfego aéreo americano, que classificou como "extremamente antigo". Para a renovação, seriam necessários US$ 50 bilhões (ou cerca de R$ 280 bilhões), afirmou.

O jornalista da BBC Theo Leggett, especializado em negócios internacionais, já havia escrito, antes da fala de Duffy, que os sistemas de controle de tráfego aéreo dos EUA são obsoletos.

No ano passado, o Congresso aprovou US$ 12,5 bilhões (ou cerca de R$ 70 bilhões) para modernizações, mas é necessário muito mais, escreveu Leggett.

Há apenas algumas semanas, a FAA comprometeu-se a substituir, até o final de 2028, sistemas que ainda dependem de disquetes — um tipo de armazenamento de dados local que era comum nas décadas de 1980 e 1990.

Várias fontes informaram à rede CBS, parceira da BBC nos EUA, que a falha foi causada por uma atualização na rede de comunicação privada que conecta o sistema de controle de tráfego aéreo dos EUA.

A rede, que segundo a CBS é operada pela empresa L3Harris, reiniciou em decorrência da atualização e, na sequência, sofreu uma pane. A companhia não respondeu a um pedido de posicionamento da BBC.

Em seu site, a L3Harris afirma ser a "principal fornecedora" de sistemas de comunicação para os espaços aéreos mais avançados do mundo, bem como para sistemas de armamento e plataformas de Comando e Controle.

O secretário de Transportes, Sean Duffy (na foto, ao centro), disse que sistema de tráfego aéreo americano é 'extremamente antigo' Getty Images

Problema já tinha acontecido antes nos EUA?

A última vez que os EUA haviam determinado uma suspensão nacional de voos foi em janeiro de 2023, quando uma falha atingiu o sistema de notificações para pilotos. Antes, isso havia ocorrido devido aos ataques de 11 de Setembro de 2001

O secretário de Segurança Interna dos EUA, Markwayne Mullin, assegurou a repórteres na Casa Branca que a ordem desta sexta-feira não foi um "novo 11 de Setembro". Ele afirmou que "a população não deve ter medo de jeito algum".

"Trata-se de uma interrupção nos serviços de telecomunicações", disse Mullin. "Todos estão a salvo."

A BBC Verify, serviço de checagem de fatos da BBC, conversou com Guy Gratton, professor associado de Aviação e Meio Ambiente na Universidade de Cranfield, segundo quem este "parece ser o pior caso desde o 11 de setembro, embora, claramente, não na mesma proporção."

De acordo com Gratton, a paralisação em 2023 durou 1h52, atrasando 9.500 voos e cancelando cerca de 1.300. Já a suspensão dessa sexta passou de quatro horas de duração.

Quantos voos foram afetados?

De acordo com o site de monitoramento de voos Flightradar24, 3,1 mil aeronaves estavam no ar a caminho de aeroportos dos EUA quando a suspensão estava em vigor.

Vários aeroportos no país confirmaram que voos foram suspensos após o anúncio da FAA. Entre os aeroportos que divulgaram comunicados estão os de Atlanta, Reagan (na região de Washington), Miami, Baltimore-Washington, Houston, Los Angeles, Las Vegas, Nova York (JFK) e Filadélfia.

No entanto, por volta das 21h do horário de Brasília, a BBC foi informada de que alguns voos começaram a ter a decolagem autorizada no Aeroporto Internacional de São Francisco. O aeroporto publicou nas redes sociais que "voos com destino à região do Pacífico — incluindo locais no Havaí e na Ásia — já estão autorizados a partir".

Mais cedo, o site da Eurocontrol, que controla voos de 42 países, incluindo nações da União Europeia, do Reino Unido e da Ucrânia, afirmou que todo o tráfego aéreo com destino aos EUA foi paralisado.

No Brasil, Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) não informou quantos voos foram afetados, mas disse por meio de nota que estava monitorando a situação.

Maior do país, o aeroporto internacional de Guarulhos afirmou ter recebido um alerta de segurança do Centro de Comando Federal de Aviação dos EUA para que todo o tráfego aéreo com origem ou destino aos EUA permanecesse em solo até novo aviso, segundo a concessionária GRU Airport.

Um passageiro que estava dentro de um avião no Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX) durante a suspensão relatou que aeronaves que haviam acabado de pousar não estavam recebendo autorização para deixar a pista e seguir até os portões de desembarque.

O passageiro, que viajou de Newark, disse à CBS que o avião não conseguia se deslocar até o portão porque outra aeronave, que estava programada para decolar, não recebeu autorização para partir.

Outro passageiro que havia acabado de pousar em Austin contou à emissora que ele e os demais viajantes foram orientados a "aguardar" dentro da aeronave, sem poder desembarcar.

Mesmo encerrada, paralisação de voos deve causar inconvenientes nos próximos dias Reuters

O que passageiros no Brasil devem fazer?

Segundo a Anac, passageiros com voos agendados devem buscar as respectivas companhias aéreas para verificar a situação do voo e se há alterações.

A agência afirmou que as companhias devem informar passageiros com frequência sobre atrasos, cancelamentos e interrupções de serviços, além de oferecer nesses casos "assistência material gratuitamente", de acordo com o tempo de espera no aeroporto.

"Para atrasos superiores a 4 horas, cancelamentos e interrupção do serviço, a empresa deve oferecer, para escolha pelo passageiro, as opções de: reacomodação em outro voo; reembolso integral; e execução do serviço por outra modalidade de transporte, conforme o caso", disse a Anac.

"Ressaltamos que a reacomodação é gratuita e deve ocorrer, em voo próprio ou de outra empresa aérea, na primeira oportunidade, ou seja, em um novo voo cuja data e horário sejam mais próximos do voo atrasado, cancelado ou interrompido."

"Se essa alternativa não for conveniente para o passageiro, ele pode optar por um outro voo, em data e horário de sua conveniência, porém somente da própria empresa aérea e dentro do prazo de validade restante da passagem", informa a nota da agência.

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