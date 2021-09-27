Agora no Flamengo, Renato busca repetir vitória histórica sobre o Barcelona em semi de Libertadores

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui / Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp
Publicado em
Um policial militar que atua no 3º Batalhão da corporação, em Alegre, na Região do Caparaó capixaba, ficou ferido após sofrer um acidente de carro no município, na madrugada desta sexta-feira (17). O veículo do PM saiu da pista na ES 387, perto do bairro Guararema, e capotou em uma área de pasto. Ele estava em carro particular.
De acordo com as informações da polícia, o veículo saiu da pista, desceu pela lateral da via, capotou e acabou batendo contra a vegetação às margens da estrada. O motorista ficou ferido e foi socorrido, sendo encaminhado a um hospital da região.
Apesar do susto, a informação da polícia é de que o agente sofreu apenas escoriações e passa bem.
Um homem de 33 anos foi preso por dever mais de R$ 50 mil em pensão alimentícia. O caso aconteceu na Enseada do Suá, em Vitória, na noite dessa quinta-feira (17). Segundo a Guarda Municipal, ele estava com um mandado de prisão em aberto desde dezembro de 2025, decretado pela 4.ª Vara da Família, da Capital capixaba. Além disso, ele possui passagens anteriores pelos crimes de violência doméstica, ameaça e furto.
A corporação informou que realizava um patrulhamento pela região, quando percebeu que o homem apresentou nervosismo ao ver a equipe. Ele foi abordado e levado para a Delegacia Regional de Vitória.
A Polícia Civil informou que o mandado de prisão foi cumprido e o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.
O inspetor Dalcin, da Guarda de Vitória, explicou que este caso é baseado na Lei de Alimentos, que permite a prisão de quem não paga pensão devidamente. “A medida não é criminal, mas serve para obrigar o pagamento da dívida, podendo ser suspensa caso o valor seja quitado. Nesses casos, o prazo de prisão pode ser de até três meses, conforme também estabelece o Código de Processo Civil”.
Um homem de 62 anos foi preso Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, na manhã de quinta-feira (16), suspeito de aliciar e assediar uma menina de 11 anos. Segundo o relato da mãe da vítima à Polícia Militar (PM), o vizinho teria chamado a criança para perto de sua casa, tocado em seu ombro e proferido frases impróprias. Os nomes do indivíduo e do bairro não estão sendo divulgados para não expor a menor, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
A menina afirmou que o homem já havia feito convites anteriores para que ela entrasse na residência dele. O suspeito foi detido em frente à sua casa e conduzido à Delegacia Regional de Colatina. O Conselho Tutelar foi notificado, mas não pôde comparecer ao local no momento da ocorrência.
A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Posteriormente, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).
Um motoboy de 27 anos ficou ferido após colidir com um carro na BR 101, na altura do bairro São José, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (16). Imagens de câmeras de videomonitoramento flagraram o momento da batida. O motorista do carro deixou o local sem prestar socorro.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o laudo do acidente ainda não foi concluído. No entanto, entre os fatores que podem ter contribuído para a batida estão o trânsito em corredor por parte do motociclista e a mudança de faixa do carro sem o uso da seta. A corporação informou que o condutor do automóvel não havia sido identificado até a publicação desta matéria.
Em conversa com a produção da TV Gazeta, a irmã da vítima informou que o jovem trabalhava no momento do acidente, realizando entregas para uma pizzaria. Ele segue internado no Hospital Rio Doce, em estado estável, e aguarda a realização de uma cirurgia ortopédica.
Um homem de 28 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (16), durante um velório na localidade de São João do Sobrado, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, havia um mandado de prisão preventiva contra ele por suspeita de envolvimento em um assalto a um taxista, ocorrido em fevereiro, no município de Pedro Canário.
O nome do suspeito não foi divulgado. A polícia informou que ele foi identificado durante as investigações e reconhecido pela vítima. Um aparelho celular levado no crime já havia sido recuperado pelos policiais.
Ainda em Pinheiros, outra ação resultou na prisão de um homem de 29 anos, que estava foragido do Centro de Ressocialização de Linhares (CRL) desde 2024. Os dois foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, onde permanecem à disposição da Justiça.
Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro deixou três pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (17), no cruzamento das avenidas Etelvina Vivácqua e Aristides Campos, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento da colisão.
A gravação mostra o semáforo aberto para o carro, que seguia pela Avenida Aristides Campos, enquanto a motocicleta — ocupada por um casal — avança o sinal vermelho e colide com o veículo. Com o impacto, o piloto e a passageira da moto foram arremessados ao chão. Após a batida, o motorista perdeu o controle da direção e atingiu a fachada de um comércio.
O condutor do carro relatou à Polícia Militar (PM) que ficou sem reação após a colisão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu os dois condutores e a passageira da motocicleta, encaminhando as vítimas para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
A Guarda Municipal esteve no local e orientou o trânsito. Segundo a PM, a motocicleta foi removida, e o carro foi apreendido por estar com o licenciamento vencido. As vítimas permaneciam em observação no hospital até a publicação desta matéria.
Um casal foi detido e cinco armas de fogo, além de drogas, foram apreendidas por militares da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar durante uma ação no bairro Cobilândia, em Vila Velha, na noite de quinta-feira (16).
Segundo a PM, equipes da Força Tática receberam informações do Serviço de Inteligência da unidade de que um indivíduo estaria comercializando armas de fogo e iria receber armamentos em frente à própria residência. Diante da denúncia, os policiais montaram um cerco e abordaram um casal suspeito.
Com eles, foram apreendidos:
Uma colisão envolvendo dois carros foi registrado na manhã desta sexta-feira (17), na Avenida Jerônimo Monteiro, nas proximidades da Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória.
De acordo com as imagens feitas pela reportagem da TV Gazeta, um dos veículos ficou com a traseira danificada. Ainda não há detalhes sobre a dinâmica da colisão e nem sobre feridos.
Inicialmente, um dos carros chegou a ficar parado na pista central, causando interdição. No entanto, o veículo já foi retirado da via e colocado na calçada, liberando o tráfego no local.
A Guarda Municipal de Vitória foi procurada e, assim que houver mais detalhes, o texto será atualizado.
Um carro invadiu um imóvel inabitado no bairro Santa Mônica, em Guarapari, na Região Metropolitana da Grande Vitória, na manhã desta quinta-feira (16). Imagens de câmeras de videomonitoramento mostram o momento em que o veículo sai da pista e atinge a porta de vidro do local. Após isso, o carro bateu em uma coluna da estrutura. (Veja acima)
Segundo a Polícia Militar, o homem que conduzia o veículo se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas afirmou que havia ingerido bebida alcoólica, além de ter apresentado sinais visíveis de embriaguez. Ele ficou ferido e foi socorrido por uma ambulância do Samu/192 e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.
A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Guarapari e que não possui mais detalhes sobre a possível autuação do condutor.
Os radares instalados na Rodovia Governador José Henrique Sette (ES 080), no sentido Alto Lage e Itacibá, em Cariacica, vão começar a operar nos próximos dias.
De acordo com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), a previsão é que entrem em funcionamento em cerca de duas semanas, mas o início da operação ainda depende de liberações de órgãos reguladores, como o Inmetro.
O departamento esclareceu que o ponto é considerado crítico e registra grande fluxo de veículos, com motoristas trafegando em alta velocidade, principalmente no sentido de descida. Segundo o órgão, a instalação de quebra-molas não é indicada para o local, e por isso a alternativa adotada foi o uso de equipamentos eletrônicos para controle de velocidade.
A velocidade máxima permitida no trecho será de 40 km/h. O DER-ES orienta que os motoristas respeitem a sinalização e redobrem a atenção ao trafegar pela rodovia.
© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados