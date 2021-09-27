Agora no Flamengo, Renato busca repetir vitória histórica sobre o Barcelona em semi de Libertadores

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Agora no comando do Flamengo, Renato Gaúcho volta ao Estádio Monumental, palco de uma de suas vitórias mais emblemáticas como técnico do Grêmio: 3 a 0 sobre o Barcelona, em outubro de 2017, na ida da semifinal da Libertadores. É um cenário próximo ao que o técnico viverá nesta quarta. A diferença é que o time da Gávea já chega em vantagem após a vitória por 2 a 0 no Rio de Janeiro.Com show de Luan, que marcou dois gols, o Tricolor venceu o Barcelona por 3 a 0 em partida que teve o controle, ignorando a pressão da torcida local. O lateral-direito Edílson, de falta, completou o placar. O Grêmio contou com uma defesaça de Marcelo Grohe, à queima-roupa, para sair zerado do Monumental.

- O Grêmio foi mortal, sobretudo no primeiro tempo, quando fizemos dois gols. No início do segundo tempo erramos um gol, eles erraram dois e depois nós fizemos o terceiro. Eu já tinha avisado os jogadores que eles viriam para cima e que não era para tomar o gol. O Grêmio foi mortal de novo - avaliou Renato, na época, antes de classificar o lance de Marcelo Grohe como a "defesa do ano":