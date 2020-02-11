Agente afirma que goleiro Bruno é alvo de quatro times capixabas

Goleiro Bruno é desejo de times do Estado Crédito: Arquivo

A novela da possível vinda do goleiro Bruno para o futebol capixaba está muito longe de acabar. Após o São Mateus reafirmar, na semana passada, que mantém as negociações com o jogador, existe a possibilidade de ele pintar em outro clube local. De acordo com o representante do jogador, Matheus Pereira, outros quatro times do Espírito Santo têm interesse no atleta, dois da Grande Vitória e dois do interior do Estado. Esposa de Bruno, Ingrid Calheiros confirmou à A Gazeta que Matheus tem carta branca para negociar pelo marido.

Quatro equipes querem contar com o Bruno. Uma delas tem 90% da negociação já definida. Vou me reunir com dirigentes deste clube e o anúncio oficial pode ser feito na próxima sexta-feira. As chances do Bruno vir para o Estado são grandes, declarou Matheus que preferiu não falar quais são as equipes.

Com relação bem próxima à família de Bruno, Matheus garante que o goleiro está muito feliz ao lado da família e treinando forte para voltar a atuar por um clube profissional. O Bruno está preparado. Ele está treinando muito forte em Varginha-MG. Está vivendo um do melhores momentos da vida dele após deixar a prisão (Bruno cumpre regime semiaberto). Bruno merece uma segunda chance. Ele tem 35 anos. Se largar o futebol vai trabalhar de que se não tem experiência nenhuma?, afirmou.

Com relação às repercussões negativas a cada negociação e protestos de movimentos formado por mulheres, Matheus garante que Bruno não se abala. Acreditamos que muito disso é organizado por políticos ou sindicalistas. Não nos incomoda.

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