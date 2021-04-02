Real Noroeste é um dos 5 times do país que ainda não tomou gol nos estaduais

Real Noroeste ainda não foi vazado no Capixabão Crédito: Junior Sapo

Apenas cinco times ainda não sofreram gols em campeonatos estaduais pelo Brasil, e o Real Noroeste faz parte desse seleto grupo. A equipe de Águia Branca, que está em terceiro lugar no Capixabão - paralisado por conta da pandemia -, fez três jogos e ainda não viu a rede do goleiro Waldson ser balançada.

Além do Real Noroeste, Capital (DF), Sampaio Corrêa (MA), Atlético-GO (GO) e Aparecidense (GO) também não sofreram um gol sequer nos estaduais que disputam.

“O diferencial do Real Noroeste é o compromisso. Do jeito que o Duzinho (treinador) joga, desde o centroavante até o goleiro, todos têm a missão de defender. E a intensidade do time, os encaixes de marcação… tudo isso faz a diferença para a gente estar nesse seleto grupo”, diz o zagueiro e volante Lucas Rex.

Lucas Rex é zagueiro de origem, desde a época das categorias de base no Grêmio. Ele chegou ao Real Noroeste este ano para atuar na zaga, mas viu a dupla Zé Vitor e Correia se firmar ao longo do início do Capixabão. Rex, então, virou uma carta na manga do técnico Duzinho e tem atuado como volante.

Lucas Rex, defensor do Real Noroeste Crédito: Júnior Sapo/Divulgação

“Eu nunca tinha jogado de volante, é a minha primeira experiência. Duzinho precisou, viu que eu tinha uma boa saída de bola, então isso facilitou bastante. Acabei surpreendendo e nos jogos que ele precisou de uma contenção mais defensiva, um jogo mais aéreo, ele me utilizou. Tem sido legal, como gosto de estudar futebol, isso facilita bastante”, completou.

Por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus, dez campeonatos estaduais não estão com bola rolando. Algumas dessas competições serão retomadas em breve, assim como o Capixabão que tem seu retorno previsto para o dia 10 de abril.

TIMES QUE NÃO FORAM VAZADOS NOS ESTADUAIS PELO BRASIL