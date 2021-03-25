Com piora da pandemia, Capixabão tem nova data para ser retomado

"Avançamos nesses sete dias, mas precisamos reconhecer que é preciso avançar mais. Os dados que temos precisam deixar os capixabas preocupados. Temos que reduzir a interação e melhorar os indicadores"

Porém, a FES optou por não seguir a data final programada pelo governo estadual. Assim, o Capixabão fica suspenso até o dia 10 de abril, quando a 4ª rodada deve ser disputada. Permanece suspenso até o dia 5 de abril o atendimento ao público na sede da Federação, em Vitória. Atletas dos dez clubes participantes devem ser testados nos dias 6 e 7 de abril.