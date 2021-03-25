Com piora da pandemia, Capixabão tem nova data para ser retomado

O futebol capixaba tem uma nova data para ser retomado: 10 de abril. A ampliação do período de suspensão foi divulgada pela Federação de Futebol do Espírito Santo nesta quinta-feira (25), dia em que o governo do Estado estabeleceu a prorrogação da quarentena, retirou da lista alguns serviços classificados como essenciais e anunciou a suspensão do transporte público coletivo por uma semana para conter a pandemia de Covid-19. Não há proibição para os treinos das equipes profissionais.
Os jogos do Capixabão foram interrompidos na semana passada, dias antes da realização da quarta rodada da competição, após o governo do Estado anunciar as primeiras restrições da quarentena. O Espírito Santo ainda recebeu partidas da Copa do Brasil na quarta (17) e quinta-feira (18), que já estavam programadas antes da implementação das regras.
Em pronunciamento no início da tarde desta quinta-feira (25), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), aumentou o período de quarentena. Antes, as restrições iriam até 31 de março, um total de 14 dias. Agora, com a nova decisão, que vai ser publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira (26), o domingo de Páscoa, 4 de abril, é a data final para as restrições.
"Avançamos nesses sete dias, mas precisamos reconhecer que é preciso avançar mais. Os dados que temos precisam deixar os capixabas preocupados. Temos que reduzir a interação e melhorar os indicadores"
Porém, a FES optou por não seguir a data final programada pelo governo estadual. Assim, o Capixabão fica suspenso até o dia 10 de abril, quando a 4ª rodada deve ser disputada. Permanece suspenso até o dia 5 de abril o atendimento ao público na sede da Federação, em Vitória. Atletas dos dez clubes participantes devem ser testados nos dias 6 e 7 de abril.
NÚMEROS ALARMANTES NO ES
O primeiro anúncio de Casagrande, no dia 16, aconteceu devido ao "gatilho" alcançado na ocupação de leitos UTI Covid. As medidas foram anunciadas porque o Espírito Santo chegou a 91% de leitos de Unidades de Terapia Intensiva ocupados.
Nesta quinta-feira (25), o Estado tem 90,25% dos leitos UTI Covid ocupados. Das 825 vagas, 747 estão preenchidas.