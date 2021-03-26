Desportiva volta atrás e republica post sobre Orgulho Gay

Publicação da Desportiva apoiava o Dia Nacional do Orgulho Gay e depois foi apagada da conta do clube no Twitter Crédito: Reprodução

A última quinta-feira, dia 25 de março foi palco de manifestações de apoio ao Dia Nacional do Orgulho Gay. Clubes de futebol de todo o Brasil usaram as redes sociais para reivindicar direitos e respeito à diversidade. A luta pela homofobia, porém, encontrou resistência em alguns torcedores da Desportiva Ferroviária nas redes sociais.

O clube de Jardim América, em Cariacica , demonstrou posicionamento firme: com uma ilustração de um punho cerrado, nas cores do arco-íris, representando a luta de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, entre outros. No post, o clube escreveu: "Somos grenás, somos Tiva, somos Diva, somos todos. Somos de todos. Sempre. Contra toda forma de preconceito. #DiaNacionaldoOrgulhoGay". Entretanto, horas após a publicação, a Desportiva excluiu a postagem de sua conta oficial no Twitter

Assim como outras instituições, a Desportiva Ferroviária quis enfatizar o respeito à diversidade. Mas parte da publicação enfureceu alguns torcedores. Trata-se do termo "Diva", usado de forma pejorativa por rivais para dizer que os adeptos da cor grená que frequentam o Engenheiro Araripe são homossexuais. A semelhança entre "Diva", o termo neste caso preconceituoso, e "Tiva", abreviação do nome do clube, tornam frequentes os gritos e músicas preconceituosos dos torcedores rivais. Uma atitude discriminatória disfarçada na rivalidade.

Procurada pela reportagem de A Gazeta nesta sexta-feira (26), a Desportiva reafirmou os valores expostos na publicação inicial. Disse que diretores e funcionários do clube receberam ameaças, o que motivou a retirada do conteúdo da internet. O clube pediu desculpas ao afirmar que "jamais a Desportiva pode ceder às pressões de pessoas que não conseguem amar e respeitar o próximo". Depois disso, publicou novamente a imagem em suas redes sociais.

LEIA A NOTA OFICIAL

Vimos a público nos manifestar sobre a publicação que foi excluída no Twitter sobre o Dia Nacional do Orgulho Gay, na manhã desta sexta-feira.

Informamos que, desde a postagem, alguns diretores receberam diversas ameaças e, prezando pela segurança das pessoas que trabalham diariamente no clube, o post foi apagado. Houve ameaças de agressão física e, até mesmo, promessas de ida ao clube para tal. Recebemos, inclusive, algumas imagens de grupos em redes sociais onde essas ameaças foram, mais uma vez, expostas.

Erramos ao deletar o post no Twitter e pedimos desculpas por isso. Transpareceu que fomos complacentes com esse grito feroz e preconceituoso, mas jamais a Desportiva pode ceder às pressões de pessoas que não conseguem amar e respeitar o próximo. Admitimos nosso erro e esclarecemos que os motivos são graves. Sempre estaremos a favor da igualdade e não será tolerado que o preconceito de um pequeno grupo manche a imagem da Desportiva e de sua inclusiva torcida.

Respeitamos qualquer opinião, favorável ou contrária, quanto ao trabalho que está sendo feito pela Desportiva Ferroviária, mas repudiamos todo e qualquer tipo de violência aos nossos diretores, funcionários e a qualquer pessoa. Diante de tais ameaças, informamos que estão sendo colocadas todas as provas à disposição das autoridades para as medidas cabíveis.

Lamentamos profundamente que, em pleno ano de 2021, ainda tenhamos que lidar com tamanha violência e intolerância, o que demonstra que o caminho a ser percorrido para findar o preconceito ainda é longo.

VEJA OUTRAS MANIFESTAÇÕES

O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. O Rio Branco segue na luta pela conscientização, apoiando e defendendo toda forma de amor, respeito e tolerância. E que isso ganhe cada vez mais a sociedade e o futebol.



25 de março - Dia Nacional do Orgulho Gay pic.twitter.com/sYKO8gv5k3 — Rio Branco ® (@riobrancoes) March 25, 2021

Neste 25 de março, Dia do Orgulho Gay, o Vitória Futebol Clube se soma às vozes que estão enfrentando a LGBTfobia nos gramados e arquibancadas. Defendemos a liberdade e rejeitamos qualquer preconceito e agressão contra pessoas em razão de sua orientação sexual. pic.twitter.com/G99xvLceoK — Vitória Futebol Clube (@VitoriaFC1912) March 25, 2021

Santos, o time do AMOR! De todos os jeitos, de todas as formas.



25 de março. Dia Nacional do Orgulho Gay ?️‍? pic.twitter.com/el9eZ5vcwB — Santos Futebol Clube (@SantosFC) March 25, 2021