Nova Venécia supera o Aster e conquista a Copa Espírito Santo 2021

Nova Venécia é campeão da Copa Espírito Santo 2021 Crédito: Henrique Montovanelli/FES

O Nova Venécia tem apenas oito meses de fundação, mas já marcou o seu lugar na história do futebol capixaba. Depois de conquistar o título da Série B e acesso para a primeira divisão do Estadual, o Leão levantou a taça da Copa Espírito Santo 2021. Na tarde deste domingo (28), o time comandado pelo técnico Cássio Barros derrotou o Aster na decisão por pênaltis, por 6 a 5, após um empate de 1 a 1 no tempo normal, e soltou mais uma vez o grito de campeão.

Além do título, o clube garantiu o calendário cheio para 2022 com as vagas para a Série D do Campeonato Brasileiro e para as Copas do Brasil e Verde.

No tempo normal, os dois gols saíram no segundo tempo. O Aster abriu o placar aos quatro minutos, em uma cobrança de escanteio. Na jogada, o zagueiro João Moura ganhou no alto e cabeceou sem chances para Harrison. O empate veio aos 25, com Rafael Castro, também de cabeça, desviando uma falta batida por Neto. Nos pênaltis, o Nova Venécia converteu todas as cobranças e o goleiro Harrison defendeu a última, do volante Vitor.

A final da Copa Espírito Santo encerrou o calendário profissional do futebol capixaba em 2021. O Nova Venécia volta a campo oficialmente no dia 29 de janeiro de 2022, quando visita o Serra, no Robertão. O Aster, como não conquistou o acesso, deve retornar aos gramados apenas no mês de maio, quando tem início a Copa ES do ano que vem.

O JOGO

Durante todo o primeiro tempo a iniciativa de jogar no ataque sempre foi do Nova Venécia. E, logo aos 4 minutos, o time do técnico Cássio criou a melhor oportunidade com Dodô finalizando de frente para Alan Camillato e o goleiro fazendo um grande defesa. A resposta do Aster veio com Matheus Rozário, em um chute da entrada da área, que Harrison rebateu.

Apesar do grande volume ofensivo, o Nova Venécia não fazia um bom jogo tecnicamente. Em um dos poucos lances de habilidade, o lateral Jairo fez uma jogada individual, colocou entre as pernas do adversário e cruzou. Na pequena área Bidick finalizou errado e Joãozinho acabou furando.

Na volta do intervalo, logo aos quatro minutos, em uma cobrança de escanteio de Dodô, o zagueiro João Moura ganhou no alto de Gabriel Beck e Rhamon Mexicano e abriu o placar de cabeça. Aos 16, Bidick tabelou com Dodô Martins, cruzou rasteiro e Joãozinho finalizou para fora.

Aos 22, Rafael Castro entrou para substituir Gabriel Beck. Três minutos depois, o atacante desviou de cabeça uma cobrança de falta de Neto e empatou o jogo. Antes do fim, as duas equipes ainda tiveram a chance de vencer no tempo normal. Pelo Nova Venécia, Stênio Garcia pisou na bola e escorregou no momento da finalização, dentro da pequena área. Do lado do Aster, Gabriel Jordan desviou de cabeça e Harrison evitou o que poderia ter sido o gol da vitória.

OS PÊNALTIS