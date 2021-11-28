Campeão da Libertadores com o Palmeiras, capixaba Luan agradece torcida do ES

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"Fala galera capixaba. Quem tá falando é o Luan. Tô feliz demais. Bicampeão da Libertadores seguido, e em um ano só porque a de 2020 terminou em 2021. Quero mandar um beijo para todos os palmeirenses e todos os capixabas. Obrigado pela torcida. Amo meu Estado e amo vocês”, declarou.

Aos 28 anos, Luan conquistou a segunda Libertadores com a camisa do Palmeiras. No início desse ano, ele faturou a temporada 2020 da competição na vitória contra o Santos por 1 a 0. O zagueiro capixaba chegou ao time alviverde em abril de 2017 e sempre mantém a titularidade na equipe.