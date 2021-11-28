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Campeão da Libertadores com o Palmeiras, capixaba Luan agradece torcida do ES

Zagueiro que é natural de Fundão, Região Metropolitana do Espírito Santo, comemorou o título e mandou um beijo para os palmeirenses capixabas

Públicado em 

27 nov 2021 às 21:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Campeão da Libertadores com o Palmeiras na noite deste sábado (27), o zagueiro capixaba Luan se emocionou muito com a conquista. Após a vitória de 2 a 1 sobre o Flamengo, que garantiu a conquista no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, o defensor, que é natural de Fundão, agradeceu o carinho dos palmeirenses que moram no Espírito Santo. Confira no vídeo acima.
"Fala galera capixaba. Quem tá falando é o Luan. Tô feliz demais. Bicampeão da Libertadores seguido, e em um ano só porque a de 2020 terminou em 2021. Quero mandar um beijo para todos os palmeirenses e todos os capixabas. Obrigado pela torcida. Amo meu Estado e amo vocês”, declarou.

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Aos 28 anos, Luan conquistou a segunda Libertadores com a camisa do Palmeiras. No início desse ano, ele faturou a temporada 2020 da competição na vitória contra o Santos por 1 a 0. O zagueiro capixaba chegou ao time alviverde em abril de 2017 e sempre mantém a titularidade na equipe. 
Com a camisa alviverde, Luan já conquistou seis campeonatos: Brasileirão 2018, Florida Cup 2020, Campeonato Paulista 2020, Copa do Brasil 2020 e Libertadores (2020 e 2021).

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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