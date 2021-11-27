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Alviverde Imponente

Palmeiras vence com gol de Deyverson e é tricampeão da Libertadores

Verdão se aproveitou de falha da defesa rubro-negra para chegar a vitória na prorrogação. Festa alviverde em Montevidéu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2021 às 19:37

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 19:37

Deyverson aproveitou falha da defesa rubro-negra e fez o segundo gol do Palmeiras no jogo
Deyverson aproveitou falha da defesa rubro-negra e fez o segundo gol do Palmeiras no jogo Crédito: Ettore Chiereguini/AGIF
Foi com nervos de aço e com muita emoção, como geralmente é uma final. O Palmeiras teve mais coração, venceu o Flamengo por 2 a 1, em um jogo que foi até à prorrogação, e conquistou o tricampeonato da Libertadores, na noite deste sábado (27), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.
Deyverson foi o grande nome da conquista. O herói improvável aproveitou falha da defesa rubro-negra para marcar o gol do título e ir às lágrimas. No tempo regulamentar, Raphael Veiga abriu o placar para o Palmeiras, e Gabigol empatou para o Flamengo.

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O JOGO

Em uma final que iniciou disputada e com as estratégias bem definidas de cada lado, o inusitado deu as caras logo no início. Aos seis minutos, em jogada pelo lado direito do ataque, Mayke cruzou rasteiro para Raphael Veiga, que bateu firme e fez 1 a 0  Palmeiras. 
À frente no placar, o Verdão chegou cedo ao cenário que mais sonhou nos últimos dias. Em vantagem, e em condições de apostar em seu estilo de jogo: forte marcação e ataques em velocidade. Do outro lado, um Flamengo que tinha a posse de bola, mas não conseguia ameaçar.  Apenas ao 16 minutos, o Rubro-Negro chegou com Bruno Henrique, que driblou Luan, mas não conseguiu passar de Mayke para finalizar. Aos 42 minutos a melhor chance: Gabigol cruzou, Bruno Henrique ajeitou e Arrascaeta chutou para a defesa de Weverton.
O Palmeiras chegou pouco nos contragolpes e conseguiu administra bem a partida para não correr grandes riscos de sofrer o empate. As duas equipes foram para o vestiário em climas diferentes. Tranquilidade do lado alviverde e semblantes fechados no elenco rubro-negro.

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SEGUNDO TEMPO

Atrás do placar, o Flamengo iniciou o segundo tempo agredindo o Palmeiras. Logo aos 3 minutos, Willian Arão cabeceou com perigo e quase empatou. Na sequência, o Verdão assustou em belo chute de Rony, que Diego Alves espalmou para escanteio. Com mais posse de bola, o Rubro-Negro criava e o Palmeiras mantinha o time bem fechado. 
A luta do Flamengo foi recompensada aos 26 minutos. Arrascaeta rolou para Gabigol, que bateu rasteiro entre a trave e Weverton para balançar as redes e empatar a partida. O gol inflamou a torcida e o ânimo em campo virou. Enquanto os comandados de Renato Gaúcho ganharam um fôlego extra, os jogadores do Palmeiras sentiram o golpe. 
Aos 40 minutos, o Flamengo teve uma grande chance de liquidar o jogo. Michael recebeu lançamento e entrou na diagonal pelo lado direito cara a cara com Weverton, mas chutou para fora. Após esse lance, as duas equipes ficaram mais comedidas e esperaram o apito final, que levou o jogo para a prorrogação.

PRORROGAÇÃO

Mal a prorrogação começou, o Palmeiras retomou a dianteira do placar. Deyverson aproveitou falha bisonha de Andreas Pereira, que se enrolou ao dominar bola, e arrancou para chutar forte e vencer Diego Alves: 2 a 1 para o Palmeiras. O gol foi um balde de água fria nos jogadores do Flamengo. 
O Palmeiras assumiu de vez a postura defensiva e se dedicou a marcar com todas as energias que restavam. O Flamengo tentou ir para cima, mais na vontade do que na técnica. Mas não foi suficiente para chegar ao gol. Fim de jogo e Palmeiras tricampeão da Libertadores.

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