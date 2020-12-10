Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol

Final da Copa Sul Feminina: mulheres protagonistas dentro e fora de campo

Além das jogadoras que disputam o título, partida terá trio de arbitragem feminino e equipe de transmissão (narração, comentários e reportagens) formada por mulheres
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 20:52

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 20:52

Prosperidade (uniforme vermelho) e Monte Alegre fazem a grande final da Copa Sul Feminina 2020
Prosperidade (uniforme vermelho) e Monte Alegre fazem a grande final da Copa Sul Feminina 2020 Crédito: Divulgação
Elas, feito exclusivamente por elas, para todos! Esse será o cenário da final da Copa Sul Feminina de futebol. A partida entre Prosperidade e Monte Alegre, no próximo sábado (10), terá a sua realização com toda a arbitragem e a equipe de transmissão formada por mulheres. Essa será a primeira vez que uma atuação exclusivamente feminina comandará por completo um jogo no Espírito Santo
Por conta da não realização do Campeonato Capixaba Feminino 2020, em decorrência da Covid-19, a competição sulina assume o posto de competição principal para as atletas. E, dessa vez, com transmissão inédita pela internet. 

Veja Também

Capixaba Gabi Zanotti vive mais um momento mágico pelo Corinthians

Com 7 capixabas, Flamengo é campeão da Copa do Brasil de Beach Soccer Feminino

A partida terá Rosana Martins como árbitra principal, que terá a companhia das assistentes. Márcia Marreto e Maria Rita de Cassia Louzada. Na cobertura da grande final, um time composto pela narradora Lorrana Santos, as comentaristas Ana Carolina Buteri e Paula Zampiroli e a repórter de campo Juliana Moreira. 
A partida ocorrerá no Estádio Humberto Scaramussa, em Prosperidade, distrito do município de Vargem Alta, às 15h, no sábado. A disputa da final será em jogo único, não existe nenhuma vantagem, em caso de empate a disputa do título será nas penalidades máximas. 

COPA SUL FEMININA 2020

A Copa Sul teve participação de cinco equipes: Prosperidade, Coronel Borges (Cachoeiro de Itapemirim), JC (Córrego dos Monos), Monte Alegre e Ypiranga (Marataízes). Os times se enfrentaram em turno único na primeira fase e as quatro melhores se classificaram para as semifinais. Nesta fase, o Prosperidade eliminou o Coronel Borges, e o Monte Alegre passou pelo JC. Equipes decidem a final!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 15/04/2026
Imagem de destaque
Um ataque cirúrgico contra facção criminosa no ES
Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados