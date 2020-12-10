Final da Copa Sul Feminina: mulheres protagonistas dentro e fora de campo

Elas, feito exclusivamente por elas, para todos! Esse será o cenário da final da Copa Sul Feminina de futebol. A partida entre Prosperidade e Monte Alegre, no próximo sábado (10), terá a sua realização com toda a arbitragem e a equipe de transmissão formada por mulheres. Essa será a primeira vez que uma atuação exclusivamente feminina comandará por completo um jogo no Espírito Santo.
Por conta da não realização do Campeonato Capixaba Feminino 2020, em decorrência da Covid-19, a competição sulina assume o posto de competição principal para as atletas. E, dessa vez, com transmissão inédita pela internet.
A partida terá Rosana Martins como árbitra principal, que terá a companhia das assistentes. Márcia Marreto e Maria Rita de Cassia Louzada. Na cobertura da grande final, um time composto pela narradora Lorrana Santos, as comentaristas Ana Carolina Buteri e Paula Zampiroli e a repórter de campo Juliana Moreira.
A partida ocorrerá no Estádio Humberto Scaramussa, em Prosperidade, distrito do município de Vargem Alta, às 15h, no sábado. A disputa da final será em jogo único, não existe nenhuma vantagem, em caso de empate a disputa do título será nas penalidades máximas.
COPA SUL FEMININA 2020
A Copa Sul teve participação de cinco equipes: Prosperidade, Coronel Borges (Cachoeiro de Itapemirim), JC (Córrego dos Monos), Monte Alegre e Ypiranga (Marataízes). Os times se enfrentaram em turno único na primeira fase e as quatro melhores se classificaram para as semifinais. Nesta fase, o Prosperidade eliminou o Coronel Borges, e o Monte Alegre passou pelo JC. Equipes decidem a final!