Estrela anuncia jogo com quantidade de ingressos acima do permitido pelo Governo

Estrela já retomou as atividades e se prepara para o Capixabão Crédito: Estrela do Norte/Divulgação

Visando a retomada do Campeonato Capixaba, o Estrela do Norte irá realizar alguns amistosos de preparação. A primeira confirmação foi o "Troféu Camilo Cola", que será disputado contra o Rio Branco VN nos dias 07 e 14 de novembro. Antes dessa disputa, a equipe pretende fazer um jogo-treino contra um time amador, nesta sexta-feira (30), com a presença de público no Estádio Sumaré., em Cachoeiro de Itapemirim, Região Sul do Espírito Santo.

O primeiro teste oficial para o retorno do Estadual, paralisado em março por conta da Covid-19, será o jogo-treino contra o Bahia de Cachoeiro, que é o atual Campeão Municipal, e começará a partir das 20h, nos domínios do Estrela.

Como não é organizado pela Federação de Futebol do ES (FES), o clube divulgou em suas redes sociais o banner (veja imagem abaixo) contendo informações sobre a presença de torcedores, um número exato de 300 pessoas, mantendo as medidas e protocolos de segurança de combate ao coronavírus como o distanciamento, o uso de máscaras e álcool em gel. O valor dos ingressos será de R$ 10,00.

A reportagem entrou em contato com o vice-presidente do Estrela, Carlos Madella, e questionou acerca do número de pessoas três vezes maior do que o permitido pelo decreto, e teve como resposta uma indefinição quanto a possibilidade de público, diferentemente do que está sendo anunciado nas redes sociais.

"Ainda não temos definições oficiais sobre a presença de público, uns falam em 300 pessoas, outros falam em 100 e alguns ainda dizem que é proibido, em meio a isso, vamos consultar nosso departamento jurídico e seguir todas as regras procedimentais", afirmou o dirigente.

FESTAS E EVENTOS SOCIAIS PODEM TER 300 PESSOAS