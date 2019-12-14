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Flamengo chega a Doha aos gritos de 'fica Gabigol'

Equipe chegou ao Qatar neste sábado (14) para o Mundial de Clubes e foi recepcionado por um grupo de 25 torcedores em hotel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2019 às 13:28

Publicado em 14 de Dezembro de 2019 às 13:28

Elenco do Flamengo acompanha jogo em Doha Crédito: Instagram / Flamengo
DOHA, QATAR - Sem contato com a torcida, mas aos gritos de "fica Gabigol" a equipe do Flamengo chegou a Doha neste sábado (14) para o Mundial de Clubes.
Esperada por 35 torcedores a delegação não passou pela área de desembarque do aeroporto na capital do Qatar. Jogadores e familiares foram levados da pista de pouso para os ônibus que os levaram para o hotel Gran Hyatt, na região de West Bay, uma das mais caras da região.

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Na chegada ao hotel às 15h10, horário local (9h10 de Brasília) outros 25 torcedores aguardavam os atletas e pediram a permanência de Gabriel, artilheiro da equipe na temporada.
Apelidado de Gabigol, o jogador está emprestado ao Flamengo pela Internazionale (ITA). O clube brasileiro deseja contratá-lo em definitivo, mas ele afirma só querer conversar após o Mundial.
Elenco do Flamengo acompanha jogo em Doha Crédito: Instagram / Flamengo
Um torcedor tocou em um saxofone o hino do Flamengo enquanto o ônibus estacionava em frente à entrada do hotel. 

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Comissão técnica e jogadores do Flamengo assistem ao jogo em Doha Crédito: Reprodução
Minutos após a chegada, Jorge Jesus e integrantes da comissão técnica saíram para ir ao Jassim Bin Hamad Stadium. O Al-Hilal (ARS) enfrenta o Espérance (TUN) pelas quartas de final a partir das 17 horas (11h de Brasilia). O vencedor enfrenta o Flamengo na semifinal na próxima terça (17).
"Temos planejamento para 2020, mas não é hora de falar do próximo ano. Não vamos nem falar sobre a final antes de passar pela semi. Não é hora", disse o vice de futebol Marcos Braz quando questionado sobre a chegada de reforços.

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