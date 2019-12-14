Flamengo chega a Doha aos gritos de 'fica Gabigol'

Elenco do Flamengo acompanha jogo em Doha Crédito: Instagram / Flamengo

DOHA, QATAR - Sem contato com a torcida, mas aos gritos de "fica Gabigol" a equipe do Flamengo chegou a Doha neste sábado (14) para o Mundial de Clubes.

Esperada por 35 torcedores a delegação não passou pela área de desembarque do aeroporto na capital do Qatar. Jogadores e familiares foram levados da pista de pouso para os ônibus que os levaram para o hotel Gran Hyatt, na região de West Bay, uma das mais caras da região.

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Na chegada ao hotel às 15h10, horário local (9h10 de Brasília) outros 25 torcedores aguardavam os atletas e pediram a permanência de Gabriel, artilheiro da equipe na temporada.

Apelidado de Gabigol, o jogador está emprestado ao Flamengo pela Internazionale (ITA). O clube brasileiro deseja contratá-lo em definitivo, mas ele afirma só querer conversar após o Mundial.

Elenco do Flamengo acompanha jogo em Doha Crédito: Instagram / Flamengo

Um torcedor tocou em um saxofone o hino do Flamengo enquanto o ônibus estacionava em frente à entrada do hotel.

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Comissão técnica e jogadores do Flamengo assistem ao jogo em Doha Crédito: Reprodução

Minutos após a chegada, Jorge Jesus e integrantes da comissão técnica saíram para ir ao Jassim Bin Hamad Stadium. O Al-Hilal (ARS) enfrenta o Espérance (TUN) pelas quartas de final a partir das 17 horas (11h de Brasilia). O vencedor enfrenta o Flamengo na semifinal na próxima terça (17).