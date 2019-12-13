Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mercado da Bola

Flamengo negocia com o atacante capixaba Pedro Rocha

Com o rebaixamento do time mineiro, Pedro Rocha está fora dos planos cruzeirense devido aos altos valores para a aquisição. Rubro-Negro entrou no circuito e se tornou o principal candidato a ficar com o jogador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 17:03

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 17:03

Pedro Rocha conquistou o Campeonato Mineiro com o Cruzeiro neste ano Crédito: Vinnicius Silva/Cruzeiro
Mesmo viajando para o Mundial de Clubes e de olho na situação da compra definitiva de Gabigol, o Flamengo segue focado em reforçar seu elenco. O nome que agrada a toda cúpula de futebol e a comissão técnica e o atacante Pedro Rocha, que pertence ao Spartak, da Rússia, e estava emprestado ao Cruzeiro. 
Com o rebaixamento do time mineiro, Pedro Rocha está fora dos planos cruzeirense devido aos altos valores para a aquisição. Já na Rússia, ele também não está nos planos e seus agentes estão liberados para negociar com outros clubes. Vendo a oportunidade de mercado, o Rubro-Negro entrou no circuito e se tornou o principal candidato a ficar com o atacante, superando concorrência de outros clubes brasileiros. 

Veja Também

Flamengo triturou recordes, Cruzeiro caiu e Ceará se salvou com 39 pontos

Flamengo conquista a Libertadores e pinta a América de preto e vermelho

Após o Mundial, o Flamengo vai retomar as conversas em busca do acordo. A ideia é um empréstimo, nos mesmos moldes de Gabigol, com o Fla pagando seus vencimentos apenas, além do valor fixado ao fim do vínculo.  Apesar de ter saído na frente dos concorrentes, o negócio ainda não está sacramentado, mas o Flamengo se tornou o grande favorito a ficar com o atacante, revelado pelo Grêmio. O próprio time gaúcho também está na páreo para ficar com o atacante.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados