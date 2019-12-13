Flamengo negocia com o atacante capixaba Pedro Rocha

Mesmo viajando para o Mundial de Clubes e de olho na situação da compra definitiva de Gabigol, o Flamengo segue focado em reforçar seu elenco. O nome que agrada a toda cúpula de futebol e a comissão técnica e o atacante Pedro Rocha, que pertence ao Spartak, da Rússia, e estava emprestado ao Cruzeiro.
Com o rebaixamento do time mineiro, Pedro Rocha está fora dos planos cruzeirense devido aos altos valores para a aquisição. Já na Rússia, ele também não está nos planos e seus agentes estão liberados para negociar com outros clubes. Vendo a oportunidade de mercado, o Rubro-Negro entrou no circuito e se tornou o principal candidato a ficar com o atacante, superando concorrência de outros clubes brasileiros.
Após o Mundial, o Flamengo vai retomar as conversas em busca do acordo. A ideia é um empréstimo, nos mesmos moldes de Gabigol, com o Fla pagando seus vencimentos apenas, além do valor fixado ao fim do vínculo. Apesar de ter saído na frente dos concorrentes, o negócio ainda não está sacramentado, mas o Flamengo se tornou o grande favorito a ficar com o atacante, revelado pelo Grêmio. O próprio time gaúcho também está na páreo para ficar com o atacante.