Flamengo negocia com o atacante capixaba Pedro Rocha

Pedro Rocha conquistou o Campeonato Mineiro com o Cruzeiro neste ano Crédito: Vinnicius Silva/Cruzeiro

Mesmo viajando para o Mundial de Clubes e de olho na situação da compra definitiva de Gabigol, o Flamengo segue focado em reforçar seu elenco. O nome que agrada a toda cúpula de futebol e a comissão técnica e o atacante Pedro Rocha, que pertence ao Spartak, da Rússia, e estava emprestado ao Cruzeiro.

Com o rebaixamento do time mineiro, Pedro Rocha está fora dos planos cruzeirense devido aos altos valores para a aquisição. Já na Rússia, ele também não está nos planos e seus agentes estão liberados para negociar com outros clubes. Vendo a oportunidade de mercado, o Rubro-Negro entrou no circuito e se tornou o principal candidato a ficar com o atacante, superando concorrência de outros clubes brasileiros.