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Cartão de Natal do Flamengo pelas mãos de Amarildo

Os três  'Reis Magos do Mengão' já garantiram presentes para a torcida. E ainda dá tempo de chegar mais uma taça. Baixe a imagem e use como quiser! No desktop, no celular... Também vale publicar nas redes sociais e enviar para os amigos.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 16:13

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 16:13

Cartão de Natal Flamengo Crédito: Amarildo
O Natal se aproxima e todos já começam a pensar nos presentes. Entretanto, a torcida do Flamengo já foi presenteada duas vezes neste final de ano, com os títulos do Brasileiro e da Libertadores. E ainda tem lugar para mais um presente na árvore de natal rubro-negra. Quem sabe a taça do Mundial de Clubes chega de surpresa? Se puxar um pouquinho no tempo tem o título carioca também.  Com base nas conquistas do Mengão, Amarildo desenhou os "Reis Magos do Flamengo", cada um com um presente. Baixe a imagem e use como quiser! No desktop, no celular... Também vale publicar nas redes sociais e enviar para os amigos

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