Cartão de Natal do Flamengo pelas mãos de Amarildo

O Natal se aproxima e todos já começam a pensar nos presentes. Entretanto, a torcida do Flamengo já foi presenteada duas vezes neste final de ano, com os títulos do Brasileiro e da Libertadores. E ainda tem lugar para mais um presente na árvore de natal rubro-negra. Quem sabe a taça do Mundial de Clubes chega de surpresa? Se puxar um pouquinho no tempo tem o título carioca também. Com base nas conquistas do Mengão, Amarildo desenhou os "Reis Magos do Flamengo", cada um com um presente. Baixe a imagem e use como quiser! No desktop, no celular... Também vale publicar nas redes sociais e enviar para os amigos