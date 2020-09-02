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Sonho olímpico

Família de Ângelo Assumpção cria vaquinha online após ginasta ser demitido

Na descrição da iniciativa, amigos enumeraram seus títulos na ginástica artística, incluindo o ouro na Copa do Mundo de Ginástica Artística

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 20:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 20:07
O ginasta Ângelo Assumpção
O ginasta Ângelo Assumpção Crédito: Reprodução Instagram
Familiares e amigos do ginasta Ângelo Assumpção criaram uma vaquinha online para ajudar o ginasta após ele ser demitido do Pinheiros, clube onde treinava em São Paulo.
Ângelo está longe dos grandes centros de treinamento desde outubro do ano passado, quando foi afastado do clube paulistano por um mês depois de levar queixas à diretoria, passando por cima de seus técnicos. Assim que cumpriu a suspensão, o ginasta foi demitido.
Agora, aos 24 anos, ele se prepara para o sonho olímpico no quintal de casa, depois de 16 anos treinando no Pinheiros.
A vaquinha criada por pessoas próximas ao atleta tenta angariar R$10 mil para "pagar contas, necessidades básicas e alimentação" de Ângelo. Até a tarde desta quarta-feira (2), com pouco mais de 1 dia de campanha, foram arrecadados cerca de R$ 5 mil.
Na descrição da iniciativa, amigos enumeraram seus títulos na ginástica artística, incluindo o ouro na Copa do Mundo de Ginástica Artística, dias antes do episódio de injúria racial que marcou a carreira do ginasta, em um vídeo com outros colegas da modalidade.
"Em 2015, ele foi campeão da prova de salto da etapa de São Paulo da Copa do Mundo de ginástica artística, mas em pouco tempo a vitória deixou de ser a notícia principal. Dias depois do título, um vídeo foi publicado em uma rede social. Era o Ângelo sendo vítima de injúrias racistas por parte de três companheiros de seleção brasileira durante um período de treinamento em Portugal: Fellipe Arakawa, Henrique Flores e Arthur Nory", diz o texto.
Em um vídeo publicado na segunda-feira (1º), cinco anos depois da polêmica, Nory admitiu que foi racista, chamou sua atitude na ocasião de "imbecilidade" e disse que "já passou da hora" de se desculpar, afirmando que se envergonha do que fez.
"Às vezes a gente demora pra fazer muita coisa na vida. Tô aqui porque já passou da hora de me expor pelas minhas próprias palavras, que não são as melhores, mas são as que eu to construindo. Ou melhor, desconstruindo", escreveu o medalhista olímpico, dizendo-se envergonhado.
Em suas redes sociais, Assumpção compartilhou o link para a vaquinha e voltou a destacar a importância da luta pela igualdade. "Sempre tentei resolver tudo sozinho e nem sempre precisa ser assim! Receber e ajudar é um ciclo da vida", escreveu.

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