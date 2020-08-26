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Estados Unidos

Atletas da NBA boicotam jogo após violência policial contra homem negro

A liga norte-americana de basquete, que tem se colocado ao lado dos jogadores em manifestações antirracistas, ainda não se posicionou sobre a situação

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 18:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 18:56
NBA terá primeiro jogo com portões fechados por conta do coronavírus
O elenco do Magic chegou a se dirigir ao ginásio para realizar seu aquecimento, mas deixou o local quando ficou claro que o adversário não apareceria. Crédito: Reprodução Twitter
Jogadores da NBA resolveram boicotar a rodada dos playoffs programada para esta quarta-feira (26), no complexo da Disney, na região metropolitana de Orlando. A decisão foi tomada como manifestação contra mais um ato de violência policial nos Estados Unidos, os tiros dados pelas costas no negro Jacob Blake.
Os atletas do Milwaukee Bucks deram forma ao protesto recusando-se a entrar em quadra para enfrentar o Orlando Magic, em jogo agendado para as 17h (de Brasília). O elenco do Magic chegou a se dirigir ao ginásio para realizar seu aquecimento, mas deixou o local quando ficou claro que o adversário não apareceria.
A NBA, que tem se colocado ao lado dos jogadores em manifestações antirracistas, ainda não se posicionou sobre a situação. Há mais duas partidas programadas para o dia, envolvendo Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers. Os atletas dessas equipes ainda não decidiram se vão aderir ao boicote.
Disputada em uma "bolha" montada para isolar a NBA dos riscos de contaminação pelo novo coronavírus, a liga norte-americana de basquete foi retomada no mês passado, em meio a protestos ligados à questão racial em todo o país. A associação dos jogadores só topou o retorno com a condição de que haveria espaço para essa questão.
As quadras onde estão sendo disputados os jogos estão pintadas com a frase "vidas negras importam". Essa também é uma das mensagens colocadas nas camisas, no local onde geralmente fica o nome dos atletas. Ficou a critério deles manter a inscrição habitual ou usar o espaço para textos como "igualdade", "paz" e "reforma educacional".

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