Bayern ultrapassa Barcelona em títulos da Champions; veja todos os campeões

Com uma campanha dominante que o levou à final com 100% de aproveitamento, o Bayern conquistou neste domingo (23) a edição 2019/20 da Champions League. O clube alemão tem agora seis títulos da competição, mesmo número do Liverpool, e está atrás apenas de Real Madrid (13) e Milan (7).

No caminho para a taça, decidida em duelo com o Paris Saint-Germain, o time aplicou uma histórica goleada por 8 a 2 sobre o Barcelona nas quartas de final. E, com o troféu nas mãos, deixou para trás o próprio Barcelona, que triunfou cinco vezes no torneio, conhecido até 1992 como Copa da Europa.

O sexto título do Bayern chegou sete anos após o sexto. A equipe triunfou na edição 2012/13, derrotando o Borussia Dortmund por 2 a 1, e na sequência fracassou na tentativa de estabelecer um domínio no futebol europeu.

Desde a conquista anterior, que teve o holandês Arjen Robben como grande nome, o clube bávaro vinha falhando na tentativa de retornar à decisão. Entre a glória de 2013 no estádio de Wembley, na Inglaterra, e o título de 2020 no Estádio da Luz, em Portugal, o time não conseguiu ir além das semifinais, onde parou cinco vezes.

DOMÍNIO

Na atípica temporada 2019/20, paralisada pela pandemia do novo coronavírus e retomada sem público nos estádios, o Bayern foi além da autoridade consolidada na Alemanha, com oito títulos consecutivos. E tratou a Champions League como se fosse o Campeonato Alemão.

O comandante é o ex-jogador Hans-Dieter Flick, 55, que assumiu a equipe em crise, em novembro, e conseguiu uma virada impressionante. Na fase de grupos do torneio europeu, o time bateu duas vezes Tottenham, Olympiacos e Estrela Vermelha, com 24 gols marcados e apenas 5 sofridos.

No mata-mata, antes da paralisação, atropelou o Chelsea em dois jogos, fazendo 3 a 0 em Londres e 4 a 1 em Munique. Já na retomada da disputa em eliminatórias de partida única em Portugal, conseguiu o histórico 8 a 2 sobre o Barcelona, despachou o Lyon com um 3 a 0 e se colocou na final contra o PSG, na qual confirmou o favoritismo.

Todos os campeões da Champions League*

13 títulos: Real Madrid

7 títulos: Milan

6 títulos: Liverpool e Bayern

5 títulos: Barcelona

4 títulos: Ajax

3 títulos: Manchester United e Inter de Milão

2 títulos: Benfica, Nottingham Forest, Juventus e Porto

1 título: Celtic, Feyenoord, Aston Villa, Hamburgo, Steaua Bucuresti, PSV, Estrela Vermelha, Olympique de Marselha, Borussia Dortmund e Chelsea