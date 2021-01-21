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Com pandemia

COI diz não ter plano B para os Jogos Olímpicos de Tóquio

Segundo o presidente do comitê, Thomas Bach, não há nenhuma razão para acreditar que os Jogos Olímpicos de Tóquio não começarão em 23 de julho.
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

21 jan 2021 às 17:28

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 17:28

Thomas Bach, presidente do COI
Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI)  Crédito: Divulgação/Imago Sportfotodienst
Não existe plano B para os Jogos de Tóquio, disse o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, que reafirmou seu compromisso de realizar o evento poliesportivo neste ano durante uma entrevista concedida à agência de notícias Kyodo News nesta quinta-feira (21).
No próximo sábado (23), terão se passado seis meses desde a data original de início da Olimpíada, que foi adiada por causa da pandemia global do novo coronavírus (covid-19) e remarcada para começar em 23 de julho deste ano.
Apesar do apoio público minguante e de uma disparada de casos de coronavírus em todo o mundo, os organizadores insistem que os Jogos acontecerão.
“Não temos, neste momento, nenhuma razão para acreditar que os Jogos Olímpicos de Tóquio não começarão em 23 de julho no Estádio Olímpico de Tóquio”, disse Bach à Kyodo News.
“É por isso que não existe um plano B, e é por isso que estamos totalmente comprometidos a tornar estes Jogos seguros e bem-sucedidos” acrescentou.
Com a Olimpíada de Inverno de 2022 de Pequim no horizonte, e os gastos crescentes diminuindo o apoio público, os organizadores de Tóquio têm repetidas vezes descartado adiar o evento novamente.

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