Membro do COI diz que Olimpíada sem público é melhor que cancelamento

Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão Crédito: Divulgação / Comitê Olímpico Internacional

Um dos membros mais antigos do Comitê Olímpico Internacional (COI), o canadense Dick Pound reafirmou nesta quinta-feira a sua crença de que os Jogos de Tóquio-2020, adiados em um ano por causa da pandemia do novo coronavírus, acontecerão neste verão no hemisfério norte - entre 23 de julho e 8 de agosto -, apesar da crise sanitária ainda estar em curso, dizendo que a Olimpíada pode ser realizada sem a presença de torcedores.

"A questão é, isso é um 'must-have' (tem que) ou 'nice-to-have' (seria bom ter). É bom ter espectadores. Mas não é obrigatório", disse Pound em entrevista ao jornal japonês Kyodo News. "Ninguém pode garantir (que a Olimpíada acontecerá conforme planejado). Mas acho que há uma chance muito, muito boa de que ela possa e de que irá".

De acordo com Pound, há seis ou sete cenários sob consideração em relação aos espectadores, sendo que um deles é que apenas residentes japoneses terão permissão para comparecer aos eventos. "Certamente é uma opção. No final, a decisão será baseada no risco. E o resultado final, eles dizem, é que é melhor ter os Jogos, mesmo que não haja espectadores, do que cancelar porque não há espectadores", afirmou o dirigente de 78 anos.

Em março do ano passado, Pound previu que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio-2020 seriam adiados por causa do novo coronavírus antes que a decisão de empurrar os Jogos para 2021 fosse anunciada pelo COI, pelo governo do Japão e pelo Comitê Organizador.

Apesar da crescente pressão pública pelo cancelamento em meio a um aumento dramático nos casos do novo coronavírus em todo o mundo, o COI e os organizadores já disseram que outro adiamento é impossível, deixando o cancelamento ou a abertura em 23 de julho como as únicas opções.