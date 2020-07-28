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Comentarista da Globo

Caio Ribeiro e esposa recebem diagnóstico positivo para Covid-19

O programa Globo Esporte, do qual Caio Ribeiro faz parte, foi suspenso no início da pandemia, em meados de março, e está previsto para voltar ao ar agora no próximo dia 3 de agosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 16:10

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 16:10

O comentarista da Globo, Caio Ribeiro
O comentarista da Globo, Caio Ribeiro Crédito: Reprodução Instagram
O comentarista Caio Ribeiro, 44, e sua esposa Renata Leite, estão com coronavírus. A informação foi dada pelo colega de trabalho Galvão Bueno. Segundo ele, Renata teria recebido diagnóstico positivo para a doença na quinta passada (23).
A notícia foi dada durante a edição do "Bem, Amigos" desta segunda-feira (27). Galvão também aproveitou para mandar um recado ao amigo. "Quero desejar que nada mais sério aconteça com o nosso Caio Ribeiro", afirmou.
"Primeiro, na quinta-feira, a Renata Ribeiro, esposa dele, testou positivo para a Covid-19. E o Caio testou na sexta-feira e o resultado saiu hoje", completou Galvão. "Caio, você e a Rê, todo o cuidado médico, toda a atenção. Certeza de que não vai ser nada sério", completou o narrador futebolista.
O programa Globo Esporte, do qual Caio Ribeiro faz parte, foi suspenso no início da pandemia, em meados de março, e está previsto para voltar ao ar agora no próximo dia 3 de agosto, uma semana antes do início do Brasileiro.
Desde março, o esportivo está incorporado ao jornal local SP1, comandado por César Tralli. O responsável por trazer breves notícias do mundo do esporte é Felipe Andreoli.

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