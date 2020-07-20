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Entre mais de 2 mil pessoas

Premier League anuncia que não registrou testes positivos da Covid-19

Após este anúncio, a Premier League não deve divulgar mais resultados de testes durante esta semana. A competição termina no próximo domingo (26)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 19:43

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 19:43

Liverpool em jogo do campeonato inglês
Liverpool em jogo do campeonato inglês Crédito: Reprodução Facebook
A organização do Campeonato Inglês anunciou nesta segunda-feira (20) que não recebeu nenhum resultado positivo para o novo coronavírus nos testes realizados entre 13 e 19 de julho em 2.208 jogadores e membros de comissão técnica.
Após este anúncio, a Premier League não deve divulgar mais resultados de testes durante esta semana. A competição termina no próximo domingo (26).
Os clubes continuarão a testar seus atletas e funcionários ao longo desta semana, e os resultados deverão ser divulgados na próxima segunda-feira (27), já com a competição finalizada.

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