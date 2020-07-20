Premier League anuncia que não registrou testes positivos da Covid-19

Liverpool em jogo do campeonato inglês Crédito: Reprodução Facebook

A organização do Campeonato Inglês anunciou nesta segunda-feira (20) que não recebeu nenhum resultado positivo para o novo coronavírus nos testes realizados entre 13 e 19 de julho em 2.208 jogadores e membros de comissão técnica.

Após este anúncio, a Premier League não deve divulgar mais resultados de testes durante esta semana. A competição termina no próximo domingo (26).