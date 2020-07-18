Após realizar novos exames de Covid-19, Corinthians treina para o Dérbi

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians se apresentou na manhã deste sábado no CT Joaquim Grava, para o segundo dia de treinos da última semana antes do retorno do Paulistão, que será marcado pelo Derby, na próxima quarta-feira, às 21h30, na Arena. Jogadores e estafe passaram por nova bateria de exames de Covid-19.Antes de iniciar os trabalhos, elenco e comissão técnica foram submetidos a testes RT-PCR, para coronavírus. Os resultados ainda não foram obtidos. Diagnosticado há quatro dias, o meio-campista Cantillo não apresentou outros sintomas, além de febre, e segue isolado em sua residência, sob supervisão do Departamento Médico. O colombiano está afastado desde o dia 10 de julho.

Em campo, após a testagem, o técnico Tiago Nunes voltou a comandar trabalhos táticos e coletivos, como saída de bola, marcação, jogadas ofensivas, entre outras movimentações, a partir da montagem da equipe, que se iniciou na última semana. A imprensa ainda não pode acompanhar os treinos no CT, portanto há o mistério sobre o time titular que tem sido testado.Segundo as fotos divulgadas das atividades deste sábado, Pedro Henrique e Richard, ambos em negociação com o Athletico-PR, já não treinaram com o grupo. O zagueiro tem tudo encaminhado para defender o Furacão após o Timão aceitar vender 60% de seus direitos por 1 milhão de euros (R$ 6,16 milhões). Já o volante deve ser emprestado por um ano e meio por 500 mil euros (R$ 3,08 milhões). As transferências ainda depende do aval da CBF.

Sem Cantillo, Pedro Henrique e Yony González, que seriam titulares, além da indefinição sobre a inscrição de Jô, uma provável formação para enfrentar o Palmeiras é: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar (Bruno Méndez) e Sidcley; Gabriel, Camacho, Ramiro e Luan; Everaldo e Boselli.