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Elenco do Vasco passa por exames cardiológicos para ajudar na prevenção da COVID-19

Na Vasco TV, cardiologista Marcus Freitas aponta que o novo coronavírus pode trazer como efeito colateral uma miocardite, que pode culminar em morte súbita...
LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2020 às 20:59

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 20:59

Crédito: Médico detalha cuidados caso jogadores testem positivo para COVID-19 (Reprodução / Vasco TV
Os cuidados com os efeitos colaterais do novo coronavírus seguem intensos no Vasco. Em reportagem divulgada pela Vasco TV neste domingo, o cardiologista Marcus Freitas detalhou como o elenco do Cruz-Maltino vem passando por uma bateria de exames para evitar que o vírus afete o coração.
- Entendemos que o COVID-19 tem o tropismo pelo coração e pelo pulmão. Entendendo isso, ele pode gerar uma doença chamada miocardite, que é uma inflamação do tecido miocárdico e nos atletas pode ocorrer morte súbita - afirmou.Em seguida, o médico falou como tem sido a conduta em relação aos jogadores que testam positivo para o novo coronavírus.
- Quando confirmada a sorologia positiva, este atleta fica 14 dias em casa e para ele retornar tem de fazer uma série de exames. Dependendo do estado clínico e, com isto, a gente consegue protegê-lo de qualquer problema - afirmou.

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