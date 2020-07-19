Elenco do Vasco passa por exames cardiológicos para ajudar na prevenção da COVID-19

Crédito: Médico detalha cuidados caso jogadores testem positivo para COVID-19 (Reprodução / Vasco TV

Os cuidados com os efeitos colaterais do novo coronavírus seguem intensos no Vasco. Em reportagem divulgada pela Vasco TV neste domingo, o cardiologista Marcus Freitas detalhou como o elenco do Cruz-Maltino vem passando por uma bateria de exames para evitar que o vírus afete o coração.

- Entendemos que o COVID-19 tem o tropismo pelo coração e pelo pulmão. Entendendo isso, ele pode gerar uma doença chamada miocardite, que é uma inflamação do tecido miocárdico e nos atletas pode ocorrer morte súbita - afirmou.Em seguida, o médico falou como tem sido a conduta em relação aos jogadores que testam positivo para o novo coronavírus.