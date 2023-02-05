  • Aos 15 anos, Rayssa Leal é campeã mundial de skate street
Brilhou!

Aos 15 anos, Rayssa Leal é campeã mundial de skate street

Fadinha venceu o torneio em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, neste domingo (5)
Agência FolhaPress

05 fev 2023 às 13:56

Publicado em 05 de Fevereiro de 2023 às 13:56

Fadinha atingiu 80 mil pontos no ranking de olho nas Olimpíadas de Paris 2024. Crédito: Reprodução/Twitter @rayssaleal
SÃO PAULO, SP - Rayssa Leal é campeã mundial de skate street! Aos 15 anos, ela ganhou neste domingo (5), o Mundial de Sharjah, nos Emirados Árabes.
Fadinha havia machucado o punho durante o treino na semana passada e deu um susto nos fãs, mas mesmo assim ela conseguiu atingir 80 mil pontos no ranking de olho nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.
A australiana Chloe Covelle e a japonesa Momiji Nishiya também demonstravam ótimo desempenho e subiram ao pódio. Rayssa teve a pontuação de 255,58, Chloe ficou com a prata com 253,51 e Momiji com o bronze com 253,30.
Também competiram na final as brasileiras Gabi Mazetto, que garantiu o 6º lugar e Pâmela na 8ª posição.

