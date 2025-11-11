Home
>
Esportes
>
Ancelotti dá conselho a Endrick e coloca atacante na briga por vaga na Copa

Ancelotti dá conselho a Endrick e coloca atacante na briga por vaga na Copa

Atleta não joga pela seleção brasileira desde a derrota para a Argentina, em março, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 13:13

Endrick é mais dos nomes a constar na Seleção para a Copa América
Endrick é mais dos nomes a constar na Seleção para a Copa América Crédito: Reprodução/CBF

Desde que assumiu o comando da seleção brasileira, o técnico Carlo Ancelotti não convocou Endrick, atacante comandado no Real Madrid por ele. Após a saída, o jogador perdeu espaço no clube merengue e anda possuindo boatos de uma possível saída por empréstimo. No entanto, Ancelotti não descarta a convocação do atleta para a Copa de 2026.

Recomendado para você

Após a disputa de 13 etapas ao longo de 2025, o piloto se consagrou campeão da temporada

Com apenas 8 anos de idade, José Arthur conquista o Capixaba de Kart 2025

A próxima corrida da Fórmula 1 acontece em 23 de novembro, em Las Vegas (EUA). Bortoleto é o 19ª na classificação da temporada, com 19 pontos

Bortoleto agradece torcida e desabafa: 'Não completar foi uma dor enorme'

Circuito Sesc de Corridas 2025 vai acontecer nas cidades de Aracruz, Vitória e Guarapari, nos dias 16, 23 e 30 de novembro

Inscrições para circuito de corridas em três cidades do ES estão abertas

Ancelotti afirmou ter conversado com Endrick no começo desta temporada. "Ele estava lesionado, mas agora está bem, de volta, e tem que pensar com o seu entorno o que é melhor. Falar com o clube, para ver o que é melhor para ele. Endrick é muito jovem, não vai ser o seu último Mundial. Ele pode jogar o Mundial de 2026, porque tem qualidade para isso, mas pode estar no de 2030, também no de 2034 e pode até ser no de 2038", contou em entrevista à Placar. 

Além disso, o técnico acredita que para ele é importante voltar a jogar e mostrar as suas qualidades.

O que aconteceu

Pouco aproveitado por Xabi, Endrick deve deixar o Real Madrid na próxima janela. O Lyon aparece como destino provável do brasileiro, que será emprestado por seis meses.

O ex-Palmeiras tem apenas 14 minutos em campo nesta temporada, e 10 partidas sem sair do banco. Ele entrou em campo na goleada por 4 a 0 sobre o Valencia, no dia 1º de novembro, pelo Campeonato Espanhol.

Endrick concordou com uma transferência justamente para tentar ir à Copa de 2026, apontou o jornal espanhol As. O atacante não defende a Amarelinha desde a derrota para a Argentina, em março deste ano, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Sob o comando de Carlo Ancelotti, o atacante marcou sete gols em 840 minutos e foi artilheiro da equipe na Copa do Rei. A primeira temporada de Endrick no Real Madrid foi justamente sob o comando do italiano.

Sem Endrick, a seleção brasileira se prepara para amistosos contra Senegal e Tunísia. O primeiro confronto acontece no dia 15 (sábado), enquanto o segundo será na próxima terça-feira (18).

Leia mais

Imagem - Casemiro vê Neymar como 'indispensável' na seleção: 'Pode decidir a qualquer momento'

Casemiro vê Neymar como 'indispensável' na seleção: 'Pode decidir a qualquer momento'

Imagem - Oswaldo vê 'edições mal-intencionadas' em polêmica com Ancelotti, mas reitera querer brasileiro

Oswaldo vê 'edições mal-intencionadas' em polêmica com Ancelotti, mas reitera querer brasileiro

Imagem - Flamengo e Palmeiras somam 16 desfalques e desafiam técnicos na Data Fifa

Flamengo e Palmeiras somam 16 desfalques e desafiam técnicos na Data Fifa

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Seleção brasileira

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais