Brasileirão

Flamengo e Palmeiras somam 16 desfalques e desafiam técnicos na Data Fifa

Jogos atrasados contra Sport e Santos, respectivamente, serão disputados neste sábado

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 12:26

Equipes somadas têm um total de 16 baixas sem contar os atletas no departamento médico Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Palmeiras e Flamengo rivalizam pelo título da Copa Libertadores e do Brasileiro, mas compartilham da mesma dor nos jogos atrasados que serão disputados neste sábado: o número de desfalques por causa da Data Fifa.

As equipes somadas têm um total de 16 baixas, sem contar os atletas no departamento médico.

PALMEIRAS JÁ TRABALHAVA COM 7 BAIXAS, MAS VIU NÚMERO SUBIR PARA 9

O Palmeiras terá 9 baixas para enfrentar o Santos, no sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, válida pela 13ª rodada do Brasileirão (jogo atrasado).

Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres (Uruguai), Gustavo Gómez e Sosa (Paraguai), Flaco López (Argentina) e Vitor Roque (Brasil) são os nomes que estarão com suas seleções na Data Fifa.

Andreas Pereira levou o terceiro cartão amarelo na derrota para o Mirassol e cumpre suspensão. Allan foi punido pelo STJD com dois jogos e também está fora do clássico ele já cumpriu um jogo, mas tem que pagar o segundo contra o Peixe.

Como treinador não é muito agradável saber que tenho tantos jogadores que são convocados e que todos eles querem ir para a seleção, e perceber que, todos eles também, ninguém quer se machucar e querem estar disponíveis. Mas faz parte do jogo, nós temos realmente uma equipe recheada de bons jogadores.

Os selecionadores são responsáveis nisso, há uma Data Fifa que é oficial, os selecionadores podem nos chamar, quem paga os salários somos nós, quem precisa deles somos nós. Mas o futebol é assim, e nós temos que nos adaptar. A direção já sabia como é que ia ser, portanto temos de nos adaptar e preparar com os recursos que temos para esses jogos.Abel Ferreira, após a derrota para o Mirassol

Abel Ferreira também não conta com os atletas que estão no departamento médico: o goleiro Weverton (fissura na mão direita), o meio-campista Lucas Evangelista (cirurgia na perna direita) e o atacante Paulinho (cirurgia na perna direita).

O treinador português terá baixas em todos os setores do campo e tem problemas para montar a equipe. Na avaliação da comissão técnica, a questão física foi um dos fatores que pesaram para a derrota para o Mirassol.

FLAMENGO TEM 7 DESFALQUES, MAS NÚMERO TAMBÉM PODE SUBIR

O Flamengo tem sete desfalques para a partida contra o Sport, na Ilha do Retiro (PE), neste sábado, às 18h30, também em rodada atrasada do Brasileirão.

O Uruguai chamou Arrascaeta, Viña e Varela para seus amistosos no México e nos EUA.

O Rubro-Negro já havia sido notificado sobre outras quatro convocações: Danilo e Alex Sandro (Brasil); Carrascal (Colômbia) e Plata (Equador).

De la Cruz pediu para não ser convocado pelo Uruguai. O volante avaliou que seria melhor permanecer no Rio de Janeiro aprimorando sua parte física.

Havia uma expectativa de que Erick Pulgar fosse convocado pela seleção chilena também, mas isto não aconteceu e o volante segue com a equipe no Ninho do Urubu.

Nesse momento tão determinante da temporada precisávamos de todos, na verdade. Os jogadores precisam também ganhar com suas seleções e eles querem servi-las.

Sobre Erick, já disse muitas vezes. É seleção de qualquer país do mundo. Não sei o que aconteceu, mas não tenho nenhuma dúvida de que é um jogador muito importante para o Chile. Suponho também que levaram em conta o momento da temporada do Flamengo e que o Chile não disputa nada.Filipe Luís

NÚMERO DE DESFALQUES PODE SER AINDA MAIOR

O número de desfalques do Flamengo, contra o Sport, pode ser ainda maior se considerar a questão clínica de alguns atletas. Um que já é praticamente certo é o atacante Pedro, ainda em recuperação de uma fratura no antebraço direito.

Na vitória por 3 a 2 sobre o Santos, nesta segunda-feira (10), também desfalcaram o time o zagueiro Léo Ortiz e os volantes Allan e Jorginho. No caso de Ortiz, ele foi poupado. Já Allan e Jorginho ainda se recuperam de suas respectivas lesões.

Arrascaeta recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Santos, porém, como foi convocado pelo Uruguai, irá cumprir a suspensão defendendo seu país.

"Precisamos muito ter tempo de treinamento. Infelizmente teremos muitos convocados, jogadores que não vão estar nesses treinamentos. Porque preciso recuperar comportamentos e conceitos que foram se perdendo nesses últimos jogos", disse Filipe Luís.

