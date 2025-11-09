Home
Flamengo leva susto no fim, vence o Santos e segue na busca pelo Brasileiro

Rubro-Negro abriu 3 a 0 no placar, mas se viu em apuros com dois gols santistas já nos acréscimos. Com a vitória, Fla se iguala ao Palmeiras, que ainda joga na rodada

Redação de A Gazeta

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 20:38

Brasileirão
Léo Pereira abriu o placar da vitória do Flamengo sobre o Santos no Maracanã Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo se reencontrou com as vitórias no Brasileirão e bateu o Santos no Maracanã, na noite deste domingo. Léo Pereira, Carrascal e Bruno Henrique marcaram os gols da vitória por 3 a 2, que mantém o rubro-negro na perseguição ao líder Palmeiras, e deixa o adversário na zona de rebaixamento. Porém, o alvinegro quase buscou uma desvantagem três gols, ao marcar com Bontempo e Lautaro Díaz na reta final.

O rubro-negro abriu o placar no primeiro tempo, em uma jogada de sorte, quando Léo Pereira aproveitou bate-rebate após escanteio. Na etapa final, os nós desataram e o time ampliou com Carrascal, após passe de primoroso de Arrascaeta — que perdeu pênalti —, e Bruno Henrique, aproveitando entregada da defesa.

O alvinegro incendiou o jogo no final, quando Bontempo e Lautaro Díaz marcaram gols em sequência, mas o time da casa "sobreviveu" ao baque e segurou a vitória.

Com o resultado, o rubro-negro chegou a 68 pontos e igualou a pontuação do alviverde, que ainda enfrenta o Mirassol na noite de hoje. Porém, o time paulista seguirá na frente pelo número de vitórias (21 a 20).

A partir de agora, inicia-se a data Fifa, mas o Flamengo entra em campo no sábado, em visita ao Sport, em compromisso atrasado da 12ª rodada.

