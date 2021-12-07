Município que mais emprega no ES, Serra é terra de oportunidades

Vista do Civit: Serra abriga 12 polos empresariais integrados à infraestrutura local e ao sistema logístico, viabilizando as mais diversas atividades econômicas Crédito: Sagrilo/PMS/Divulgação

Líder no ranking de geração de empregos no Espírito Santo, o município da Serra registrou o saldo de 9.048 novos postos formais de trabalho, entre janeiro e setembro deste ano, conforme dados do Ministério do Trabalho. No acumulado em 12 meses, foram 13.711 novos empregos.

Com esse resultado, a cidade se consolida como a que mais emprega no Estado. O número supera em mais de 40% o saldo de empregos da Capital e reflete a implementação de ações da gestão municipal para transformar a Serra na cidade do futuro.

Não é à toa que a Serra lidera a criação de empregos, melhorando a renda e a qualidade de vida da população. O município se destaca no cenário econômico capixaba por sua vocação para abrigar pequenos, médios e grandes empreendimentos distribuídos em 12 polos empresariais. Esses espaços estão integrados à infraestrutura local e ao sistema logístico, viabilizando as mais diversas atividades econômicas, com indicações de uso para armazenamento, indústria de transformação, atividades administrativas, comércio e serviços.

LEIA ABAIXO A REVISTA ESPECIAL - SERRA 465 ANOS:

A secretária de Desenvolvimento Econômico da Serra, Lilian Mota, aponta que a análise do Indicador de Ambiente de Negócios (IAN) do Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies) revela que o município tem o segundo melhor potencial de mercado, estando atrás apenas da Capital do Estado, e se destaca com bom desempenho em segurança, acesso à internet rápida, fornecimento de água, saneamento, educação, transporte e mobilidade, fatores que constroem um bom ambiente de negócios.

“Além de ter a maior diversidade econômica do Estado, a Serra possui um setor de inovação em crescimento que será potencializado pelo polo InovaSerra, que tem como objetivo fomentar o ambiente de negócios, promovendo o desenvolvimento tecnológico e a inovação das empresas da região, bem como a interação entre academia, empresa e setor público. Trata-se de um ambiente que integra empresas de base tecnológica, spin-off de empresas inovadoras, empreendimentos públicos e privados de instituições científicas e tecnológicas, associação de empresários, incubadoras, aceleradoras e demais ambientes de inovação”, explica Lilian.

Todos esses diferenciais garantem a diversificação e a descentralização da economia municipal, ampliando a capacidade de desenvolvimento econômico e social da cidade. Com o segundo maior Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo, as contas públicas organizadas, as políticas de atração de investimentos e a localização estratégica também são atrativos para investidores.

LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA

Localizada na Região Metropolitana da Grande Vitória, a Serra está no raio de 1.000 km de cerca de 60% do mercado brasileiro. A BR 101, uma das principais vias de ligação do país, atravessa a cidade de Norte a Sul. E a ES 010 e a ES 264 também a conectam a municípios vizinhos. Soma-se a esse complexo logístico rodoviário a BR 262, que liga a Grande Vitória ao interior de Minas Gerais, e a Estrada de Ferro Vitória a Minas.

Além disso, a cidade está próxima ao aeroporto de passageiros e cargas de Vitória e dos portos, que compõem um dos maiores complexos portuários da América Latina. “Mesmo na pandemia recebemos grandes empresas, como a Whirlpool Corporation do Brasil. O Invista Serra é um importante programa de atração de investimentos, através de incentivos fiscais concedidos a novos empreendimentos”, ressalta Lilian.

Parte do sucesso econômico da Serra vem da vocação industrial do município. São 1.632 empresas de segmentos diversos, como metalurgia e construção civil, que empregam mais de 41,3 mil profissionais, conforme destaca a presidente da Federação das Indústrias do Estado (Findes), Cris Samorini.

Cris Samorini, presidente da Findes, destaca a importância do setor industrial na Serra: "Município com relevante contribuição para a economia e para o desenvolvimento do Estado Crédito: Findes/ Divulgação

“Quase um terço do peso da economia da Serra vem da indústria. Estamos falando de um município com relevante contribuição para a economia e para o desenvolvimento do Estado. A Serra construiu uma importante trajetória para a atração de negócios e estímulo ao fortalecimento das cadeias produtivas, e nós, enquanto Federação das Indústrias, vemos que há potencial para a cidade avançar mais. Estimular a melhoria do ambiente de negócios, investir em inovação, reduzir a burocracia, qualificar profissionais e atrair empresas são alguns dos caminhos que vemos como fundamentais para que o município ganhe ainda mais destaque e siga contribuindo para o crescimento da indústria e do Espírito Santo.”

FAÇA ABAIXO O DOWNLOAD DA REVISTA ESPECIAL - SERRA 465 ANOS: