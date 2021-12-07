Município que mais emprega no ES, Serra é terra de oportunidades

Líder no ranking de geração de empregos no Espírito Santo, o município da Serra registrou o saldo de 9.048 novos postos formais de trabalho, entre janeiro e setembro deste ano, conforme dados do Ministério do Trabalho. No acumulado em 12 meses, foram 13.711 novos empregos.
Com esse resultado, a cidade se consolida como a que mais emprega no Estado. O número supera em mais de 40% o saldo de empregos da Capital e reflete a implementação de ações da gestão municipal para transformar a Serra na cidade do futuro.
Não é à toa que a Serra lidera a criação de empregos, melhorando a renda e a qualidade de vida da população. O município se destaca no cenário econômico capixaba por sua vocação para abrigar pequenos, médios e grandes empreendimentos distribuídos em 12 polos empresariais. Esses espaços estão integrados à infraestrutura local e ao sistema logístico, viabilizando as mais diversas atividades econômicas, com indicações de uso para armazenamento, indústria de transformação, atividades administrativas, comércio e serviços.
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A secretária de Desenvolvimento Econômico da Serra, Lilian Mota, aponta que a análise do Indicador de Ambiente de Negócios (IAN) do Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies) revela que o município tem o segundo melhor potencial de mercado, estando atrás apenas da Capital do Estado, e se destaca com bom desempenho em segurança, acesso à internet rápida, fornecimento de água, saneamento, educação, transporte e mobilidade, fatores que constroem um bom ambiente de negócios.
“Além de ter a maior diversidade econômica do Estado, a Serra possui um setor de inovação em crescimento que será potencializado pelo polo InovaSerra, que tem como objetivo fomentar o ambiente de negócios, promovendo o desenvolvimento tecnológico e a inovação das empresas da região, bem como a interação entre academia, empresa e setor público. Trata-se de um ambiente que integra empresas de base tecnológica, spin-off de empresas inovadoras, empreendimentos públicos e privados de instituições científicas e tecnológicas, associação de empresários, incubadoras, aceleradoras e demais ambientes de inovação”, explica Lilian.
Todos esses diferenciais garantem a diversificação e a descentralização da economia municipal, ampliando a capacidade de desenvolvimento econômico e social da cidade. Com o segundo maior Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo, as contas públicas organizadas, as políticas de atração de investimentos e a localização estratégica também são atrativos para investidores.
LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA
Localizada na Região Metropolitana da Grande Vitória, a Serra está no raio de 1.000 km de cerca de 60% do mercado brasileiro. A BR 101, uma das principais vias de ligação do país, atravessa a cidade de Norte a Sul. E a ES 010 e a ES 264 também a conectam a municípios vizinhos. Soma-se a esse complexo logístico rodoviário a BR 262, que liga a Grande Vitória ao interior de Minas Gerais, e a Estrada de Ferro Vitória a Minas.
Além disso, a cidade está próxima ao aeroporto de passageiros e cargas de Vitória e dos portos, que compõem um dos maiores complexos portuários da América Latina. “Mesmo na pandemia recebemos grandes empresas, como a Whirlpool Corporation do Brasil. O Invista Serra é um importante programa de atração de investimentos, através de incentivos fiscais concedidos a novos empreendimentos”, ressalta Lilian.
Parte do sucesso econômico da Serra vem da vocação industrial do município. São 1.632 empresas de segmentos diversos, como metalurgia e construção civil, que empregam mais de 41,3 mil profissionais, conforme destaca a presidente da Federação das Indústrias do Estado (Findes), Cris Samorini.
“Quase um terço do peso da economia da Serra vem da indústria. Estamos falando de um município com relevante contribuição para a economia e para o desenvolvimento do Estado. A Serra construiu uma importante trajetória para a atração de negócios e estímulo ao fortalecimento das cadeias produtivas, e nós, enquanto Federação das Indústrias, vemos que há potencial para a cidade avançar mais. Estimular a melhoria do ambiente de negócios, investir em inovação, reduzir a burocracia, qualificar profissionais e atrair empresas são alguns dos caminhos que vemos como fundamentais para que o município ganhe ainda mais destaque e siga contribuindo para o crescimento da indústria e do Espírito Santo.”
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Revista Serra - 465 anos
Município apresenta trajetória de realizações e, de olho no futuro, investe em inovação
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