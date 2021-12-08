Crise exige mais ações para população da Serra em vulnerabilidade

Uma das iniciativas da Prefeitura da Serra é o Cartão Serra Social, em que um auxílio no valor de R$ 1.848 é concedido, divididos em 12 parcelas de R$ 154. Crédito: PMS/Divulgação

A crise provocada pela pandemia da Covid-19 aumentou as necessidades da população. Para alcançar as famílias em maior vulnerabilidade, a Secretaria de Assistência Social promove uma série de ações de modo a assegurar fonte de renda e a garantia de direitos fundamentais.

Uma das iniciativas é o Cartão Serra Social, em que a administração municipal concede um auxílio no valor de R$ 1.848, divididos em 12 parcelas de R$ 154, para mais de 4 mil famílias que hoje vivem em situação de risco social no município. O investimento total é de R$ 7,8 milhões.

O cartão é exclusivo para compras - não há possibilidade de saque. A secretária de Assistência Social, Cláudia Silva, conta que as famílias são acompanhadas e, na hipótese de serem inseridas no mercado de trabalho, outros passam a receber o benefício.

As famílias que recebem o auxílio são acompanhadas e, na hipótese de serem inseridas no mercado de trabalho, outros passam a receber o benefício. Crédito: PMS/Divulgação

“Essas famílias são encaminhadas para programas de qualificação e emprego e, à medida que são inseridas no mercado de trabalho e conseguem retomar a fonte de renda, nós fazemos a substituição por outras, pois nosso objetivo é alcançar mais famílias no município”, destaca.

Um dos critérios para participar do programa é a inscrição no CadÚnico, um sistema de cadastramento para pessoas de baixa renda, de modo que possam ser incluídas em programas sociais dos governos.

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E para que todos tenham acesso a benefícios, a Prefeitura da Serra iniciou o Plantão CadÚnico para atualizar e fazer novos cadastros. “Nós montamos uma força tarefa para ampliar os atendimentos para atualização do CadÚnico, que identifica as pessoas em vulnerabilidade social, e, assim, trabalharmos de forma estratégica com ações integradas à saúde, educação, trabalho emprego e renda e habitação, para que todos os cidadãos tenham, de forma efetiva, o acesso aos serviços públicos e de qualidade”, diz a secretária.