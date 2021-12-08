Serra 465 anos: Revista especial mostra potencialidades da cidade

Revista Serra 465 anos traz um panorama da cidade, com suas tradições, atrativos turísticos e potencialidades econômicas Crédito: Mockup/ Estúdio Gazeta

Ao completar 465 anos nesta quarta-feira (8), a Serra se revela como uma cidade de muitos desafios, mas, sobretudo, com potencial para crescer. Ao longo de sua trajetória, e particularmente em 2021, o município avançou em áreas importantes, como Saúde e Educação, para melhorar a qualidade de vida dos moradores. Mas hoje a administração pública também investe em inovação, que promove o desenvolvimento, aproxima as pessoas e pavimenta o caminho de cidade do futuro.

Para marcar o aniversário da Serra, A Gazeta publica uma revista especial sobre o município, em que se destacam setores que ampliaram a assistência à população e políticas públicas que visam melhorar o dia a dia de quem mora e trabalha na cidade.

A publicação também valoriza as pessoas que ajudam a fazer da Serra um lugar melhor, com sua arte, cultura e vocação empreendedora, além de trazer um recorte sobre as potencialidades turísticas do município.

LEIA ABAIXO A REVISTA ESPECIAL - SERRA 465 ANOS:

FAÇA ABAIXO O DOWNLOAD DA VERSÃO EM PDF DA REVISTA ESPECIAL - SERRA 465 ANOS: