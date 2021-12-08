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Serra 465 anos: Revista especial mostra potencialidades da cidade

No aniversário do município, A Gazeta publica uma revista especial com projetos e ações que visam mais qualidade de vida à população
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

07 dez 2021 às 21:30

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 21:30

Revista Serra 465 anos traz um panorama da cidade, com suas tradições, atrativos turísticos e potencialidades econômicas Crédito: Mockup/ Estúdio Gazeta
Ao completar 465 anos nesta quarta-feira (8), a Serra se revela como uma cidade de muitos desafios, mas, sobretudo, com potencial para crescer. Ao longo de sua trajetória, e particularmente em 2021, o município avançou em áreas importantes, como Saúde e Educação, para melhorar a qualidade de vida dos moradores. Mas hoje a administração pública também investe em inovação, que promove o desenvolvimento, aproxima as pessoas e pavimenta o caminho de cidade do futuro.
Para marcar o aniversário da Serra, A Gazeta publica uma revista especial sobre o município, em que se destacam setores que ampliaram a assistência à população e políticas públicas que visam melhorar o dia a dia de quem mora e trabalha na cidade.
A publicação também valoriza as pessoas que ajudam a fazer da Serra um lugar melhor, com sua arte, cultura e vocação empreendedora, além de trazer um recorte sobre as potencialidades turísticas do município.

LEIA ABAIXO A REVISTA ESPECIAL - SERRA 465 ANOS:

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Revista Serra - 465 anos

Serra celebra 465 anos com vocação para inovar
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