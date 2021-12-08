Prefeitura promove serviços para garantir o bem-estar de moradores da Serra

Uma das iniciativas da atual gestão da Prefeitura da Serra foi criar o Cronograma de Serviços. Crédito: PMS/Divulgação

Com a maior população entre as cidades do Espírito Santo, o município da Serra também demanda por mais serviços. Iluminação, limpeza pública, poda de árvore entre outras atividades são realizadas cotidianamente para manter os equipamentos da cidade e o bem-estar dos moradores.

Uma das iniciativas da atual gestão foi criar o Cronograma de Serviços. Todos os domingos, a partir das 17 horas, são publicados no site da prefeitura os serviços que vão ser executados ao longo da semana, por bairro.

Recolhimento de entulhos, capina e roçada, limpeza de avenidas e praças, poda e corte de árvores, tapa-buracos, manutenção de rede pluvial, esgotamento de fossas, desobstrução de redes pluviais e limpeza de caixas-ralo, limpeza de canais de drenagem e valões são os serviços programados diariamente.

“Quando planejamos, rompemos o improviso. Não tem uma máquina atendendo a fulano ou beltrano. Fazemos o itinerário atendendo os bairros como um todo. Conseguimos fazer mais com o mesmo nível de recurso”, valoriza Enio Bergoli, secretário municipal de Serviços.

E o resultado já começa a ser observado. Moradora de Feu Rosa, a cozinheira Maria Luzia da Cunha ressalta que o bairro está sempre limpo. “Tanto as calçadas quanto ruas, praças e locais de grande movimento. Dá uma sensação de que estamos sendo bem cuidados”, afirma.

Segundo Enio Bergoli, o total investido no serviço de coleta, tratamento e destino dos resíduos recolhidos na cidade é da ordem de R$ 100 milhões.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Outra melhoria é na iluminação pública do município. A administração está preparando uma licitação para a substituição do parque atual por lâmpadas de LED que, entre outros benefícios, vai gerar economia.

O processo está previsto para o início de 2022 e, ao longo do ano, serão feitas as alterações. “Com isso, vamos reduzir o custo mensal com energia pública, que está na faixa de R$ 4,2 milhões, para R$ 2,1 milhões”, estima Bergoli.

Enquanto a licitação não ocorre, o serviço na área continua em ritmo constante. São rondas periódicas das equipes pelos mais de 60 mil pontos de iluminação em toda a cidade.

Além disso, em caso de problemas, os moradores podem entrar em contato com a administração municipal para solicitar reparos.

“Hoje, temos um sistema organizado, em telefone e site, em que a pessoa pode fazer um chamado com relação ao problema na iluminação pública. Isso vai direto para os engenheiros da prefeitura que acionam a contratada para a realização do serviço”, pontua Bergoli. O morador pode abrir um chamado pelo telefone 0800 000 0717 ou pelo site www.serra.es.gov.br

LEIA ABAIXO A REVISTA ESPECIAL - SERRA 465 ANOS:

FAÇA ABAIXO O DOWNLOAD DA REVISTA ESPECIAL - SERRA 465 ANOS: