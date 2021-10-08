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Competição no ES vai eleger os melhores profissionais do Brasil

Realizada em Vitória, as Competições Senac de Educação Profissional irão premiar alunos e egressos em áreas como cabeleireiro, cozinha restaurante, estética e cuidados com a saúde

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 10:46

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

08 out 2021 às 10:46
As Competições Senac são uma oportunidade de transformar a vida de alunos e egressos que se destacam em suas áreas de estudo.
As Competições Senac são uma oportunidade de transformar a vida de alunos e egressos que se destacam em suas áreas de estudo. Crédito: M.Salles/Senac ES/Divulgação
Alguns profissionais se destacam em suas áreas de atuação desde quando dão os primeiros passos para se qualificar. Pensando em valorizá-los, uma competição de educação profissional, realizada pelo Senac, vai premiar os melhores profissionais do Brasil em sete ocupações ensinadas pela instituição. O evento é uma oportunidade de transformar a vida de alunos e egressos que se destacam em suas áreas de estudo.
Realizadas no Espírito Santo entre os dias 6 e 31 de outubro, as Competições Senac também têm como objetivo promover a valorização da instituição, por meio de competições entre alunos de diferentes Estados. Neste ano serão 47 competidores, entre 18 e 22 anos, de 21 estados diferentes.
Vão disputar discentes e egressos do Senac nos cursos de Cabeleireiro, Cozinha, Estética e Bem-estar, Florista, Recepção de Hotel, Cuidados de Saúde, Apoio Social e Serviço de Restaurante. Além de demonstrar habilidades técnicas e abrir caminho para oportunidades de carreira, os competidores têm a chance de aprender uns com os outros e desenvolver habilidades emocionais.
“As competições, para os alunos, propiciam uma transformação de vida no aspecto profissional e pessoal. Para que eles se tornem os melhores profissionais do Brasil, e depois até do mundo, é necessário que sejam trabalhadas competências técnicas e mais pessoais que o mundo do trabalho exige”, pontua a coordenadora das Competições do Espírito Santo, Dianimer Dutra.
Os três primeiros lugares de cada ocupação ganham medalhas e, aqueles que ficarem em primeiro lugar, têm a oportunidade de representar o Brasil na etapa internacional da competição, intitulada WorldSkills Competition, que será realizada no segundo semestre de 2022 em Shangai, na China.
O evento acontece desde 2016 de forma interna, ou seja, competem entre si apenas unidades do Senac de todo país. Para chegar até a competição, os alunos são treinados por professores e competem em etapas municipais e regionais.

PARTICIPANTES OFICIAIS

As estrelas das Competições são os melhores alunos, que disputarão entre si o “passaporte” para a etapa internacional. Mas, além deles, o evento contará com a participação de professores e profissionais que integram as equipes regionais em diferentes categorias.
Estarão presentes professores nas seguintes categorias: Docente Avaliador, que atua na preparação e avaliação do competidor; Expert, indicado para coordenar os aspectos técnicos da competição - como as provas - e desempenhar o papel de gestor; Chefe de oficina, responsável por monitorar e executar o processo de montagem e funcionamento da infraestrutura necessária para cada prova; e Supervisor Técnico que vai certificar que os representantes dos Estados tenham todas as informações sobre a competição.
Há, ainda, a participação dos avaliadores externos, profissionais reconhecidos no mercado que vão julgar o desempenho dos competidores durante as provas. Alguns membros da comitiva, inclusive, são ex-competidores que se tornaram nomes de destaque no cenário profissional.
“Para os professores do Senac é uma excelente oportunidade de intercâmbio de conhecimento e de crescimento profissional, ali nas competições os docentes têm acesso às técnicas inovadoras e trazem isso para a sala de aula”, ressalta Dianimer Dutra.
Atentos para a preparação emocional de cada competidor, o edital da competição também prevê, de forma opcional, a participação de um preparador comportamental, um profissional com formação para atuar no desenvolvimento da inteligência emocional de participantes.

PROVAS

As provas a serem enfrentadas pelos competidores são denominadas Projeto-Teste. Elaboradas por Experts, empresas ou profissionais renomados no mercado, elas devem medir a capacidade técnica dos competidores. As atividades não devem ultrapassar o tempo de 24h de trabalho, dentro de um período de até quatro dias.
Os competidores que alcançarem o 1º, 2º e 3º lugar ganharão medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente. Os estados que tiverem vencedores poderão se preparar para a etapa internacional, na China.

PREVENÇÃO À COVID-19

Por conta da pandemia do coronavírus, o evento não foi realizado no ano passado. Nesta edição, os competidores classificados em 2020 vão participar do desafio. Como forma de segurança, todos os participantes deverão apresentar testes para a Covid-19 até 72 horas antes do início das competições.
Também reflexo da pandemia, o evento será transmitido virtualmente, sem a presença de plateia. O link será divulgado pelo Senac.

COMPETIÇÕES SENAC

Data:

6 a 31 de outubro de 2021

Local:

Hotel Senac Ilha do Boi, Vitória.

Como acompanhar:

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