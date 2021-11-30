Capixabas são eleitos os melhores profissionais em suas áreas no país

Eliza de Martin, de 22 anos, venceu na categoria Estética e Bem-Estar e também na de Sustentabilidade. A capixaba vai representar o Estado na etapa internacional, na China. Crédito: Jefferson Rocio

Três capixabas subiram ao pódio dos melhores profissionais do país em suas ocupações durante as Competições Senac de Educação Profissional. Disputando entre 47 candidatos de 21 estados, as capixabas Eliza de Martin, de 22 anos, e Rayssa Cerqueira Vieira, 21, foram ouro nas categorias de Estética e Bem-Estar e Serviço de Restaurante, respectivamente. O cabeleireiro Julio Hermes Souza de Moraes, 22, levou para a casa a medalha de prata.

“É inexplicável o grande nível de profissionalismo de todos que estavam presentes. O maior desafio foi conseguir manter a tranquilidade para executar as provas, tendo em vista que estávamos sendo avaliados, querendo ou não, era tudo ou nada”, relembra Eliza, que também venceu na categoria de Sustentabilidade da competição e vai representar o Espírito Santo e o Brasil na etapa internacional, em Shangai, na China, no segundo semestre de 2022.

Eliza passou por um treinamento extenso de dois anos para participar das Competições Senac. Precisou desenvolver as habilidades na depilação, embelezamento do olhar, cuidados com os pés e mãos, estética facial e corporal e maquiagem.

“Tive a ajuda de muitos instrutores e profissionais do Senac, principalmente da minha instrutora que me acompanhou desde o início, Helba Idalina de Araújo. Sou muito grata pela confiança do Senac em me proporcionar tamanho aprendizado e por ter me permitido eu dar o meu melhor para chegar onde almejei”, comemora.

ESFORÇO E GARRA PARA ALCANÇAR MEDALHA

Rayssa Cerqueira Vieira, de 21 anos, começou a trabalhar como garçonete aos 18 anos em um restaurante italiano, onde se apaixonou pela profissão. Crédito: Weverson Rocio

Moradora de Vitória, Rayssa treinou durante quase dois anos e contou com o apoio de um treinador, psicóloga, gerente e analistas do Senac para chegar preparada na disputa.

“Foi surreal! Eu amei cada momento. Acredito que o maior desafio foi lidar com a pressão e fazer cada prova, focando nos momentos positivos e de excelência. Estou muito feliz”, relata Rayssa.

Ela começou a trabalhar como garçonete aos 18 anos em um restaurante italiano, onde se apaixonou pela profissão. Para o futuro, ela sonha em trabalhar com mentorias de atendimento ao cliente e ter a oportunidade de treinar outros competidores.

“Ver que todo o esforço, garra, persistência, foco, resiliência e determinação nos trouxe um ótimo resultado não tem preço. Sempre almejamos o ponto mais alto do pódio, mas estar lá foi simplesmente a consequência de um belo trabalho, não apenas meu, mas de todos que contribuíram no processo”, destaca.

DEDICAÇÃO PARA SE DESTACAR NO MERCADO

O cabeleireiro Julio Hermes Souza de Moraes, de 22 anos, tem o sonho de abrir o próprio espaço no futuro. Crédito: Weverson Rocio

Quem também deu orgulho para o Espírito Santo foi o cabeleireiro Julio Hermes Souza de Moraes, de 22 anos. O morador de Viana foi medalha de prata após competir com outros profissionais de outros 10 estados. O resultado coroou um trabalho de mais de dois anos de intenso treinamento.

“Treino desde julho de 2019, todos os dias, 8 horas por dia, para conseguir estar apto para competir. Treinei com especialistas em mechas, cortes e penteados, profissionais que me auxiliaram a afinar minha técnica e criar um olhar crítico”, ressalta.

De acordo com ele, o reconhecimento já tem aberto portas profissionais. Atuando em um dos salões mais conhecidos e renomados da Capital, Júlio quer se dedicar ainda mais para continuar se destacando no mercado e, a longo prazo, abrir o próprio espaço.

“Eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço. Quero ser um profissional de excelência e me destacar no mercado e sei que para isso preciso me dedicar muito”, observa.

COMPETIÇÕES SENAC DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

As Competições aconteceram entre os dias 6 e 31 de outubro. Os melhores alunos e egressos do Senac competiram entre si por medalhas e pela chance de representar o país em uma etapa internacional da competição, o WorldSkills, que acontecerá em Shangai, na China, no segundo semestre de 2022.

Para vencer, os competidores passaram por provas técnicas e precisaram demonstrar habilidades profissionais e emocionais, para lidar com a pressão em provas que poderiam durar até 24 horas de trabalho, durante quatro dias.

VENCEDORES DAS COMPETIÇÕES SENAC COMPARTILHAM A ALEGRIA COM SUAS EQUIPES

Morador de Viana, Julio treinou desde 2019 todos os dias, 8 horas por dia, para conseguir estar apto para competir. Crédito: Weverson Rocio

Eliza passou por um treinamento extenso de dois anos para participar das Competições Senac. Para chegar até lá, contou com ajuda da sua equipe. Crédito: Jefferson Rocio